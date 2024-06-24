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24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
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24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня – свято Івана Купала
фото: Уніан

Сьогодні не можна купатися в річці після заходу сонця

У ніч проти 24 червня відзначається свято Івана Купала, яке співпадає зі святом Різдва Іоана Предтечі (або Івана Хрестителя). У світі відзначають День басейну та День феї. 

День басейну

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

24 червня кожного року світ відзначає неофіційне свято – День басейну, але більш точна назва свята День плавання по колу (Swim a Lap Day). Походження Дня  басейну невідоме, але плавання як вид спорту з’явилося тисячі років тому у стародавніх греків і римлян. Ці цивілізації будували прекрасні штучні басейни для тренувань спортсменів, проведення військових навчань і просто для відпочинку.

Міжнародний день феї

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято – можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями. Протягом століть феї були важливою частиною кельтської культури. У всіх давніх легендах ці міфологічні істоти описуються як розумні, пустотливі та магічні. Вони здатні літати та чаклувати, і вони живуть у країні вічної молодості. 

Івана Купала

24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято Івана Купали є стародавнім, язичницьким святом, яке раніше відзначалося на день літнього сонцестояння і символізує єднання людини з природою. З часом, свято Івана Купали прив'язали до церковного календаря, приурочивши його до дня народження Іоанна Хрестителя, яке наразі відзначають за новоюліанським календарем 24 червня.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер свято Івана Купала тепер припадає у ніч проти 24 червня – цей день співпадає зі святом Різдва Іоана Предтечі (або Івана Хрестителя). За григоріанським календарем свято припадало у ніч проти 7 липня.

Свято Івана Купала пов'язане з язичницькими віруваннями давніх слов'ян. Купала або Купайло – один з персонажів слов'янської міфології, який за деякими дослідженнями фольклористів не є божеством. Інші ж джерела описують Купайла як бога родючості, кохання, молодості, літа та лікарських рослин. Поклонялися йому саме на день літнього сонцестояння

Цьому святу властиві традиції, що притаманні будь-якому культу поклоніння сонцю та стихіям: стрибки через вогонь, купання у водоймах, вшанування обрядових дерев (у давніх українців це була верба, яку називали Мареною). Її оздоблювали, прикрашали стрічками, квітками а потім спалювали.

Є версія, що сама назва – Івана Купала походить від слова «купання», адже в цей день обов'язково йшли до водойми, купалися там, щоб очиститися від зла, отримати сили та покращити здоров'я. А ось в ніч перед цим святом було заборонено заходити у воду, бо за повір'ям, русалки можуть потягнути на дно.

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Різдва Іоана Предтечі

24 червня в церковному календарі – Різдва Іоана Предтечі (або Івана Хрестителя). Святий Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнській традиції. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Його народження було чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною і вже в похилому віці, коли ангел сповістив її чоловіка Захарію про народження сина.

Іван Хреститель жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він проповідував покаяння і хрещення для прощення гріхів, готуючи людей до приходу Месії. Його діяльність мала великий вплив на єврейське суспільство того часу і привернула багато послідовників.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна купатися в річці після заходу сонця.
  • Не можна брати і давати в борг гроші, бо передасте своє щастя в чужі руки.
  • Не варто піднімати гроші, якщо ви їх знайшли.
  • Не можна спати в ніч на Івана Купала. Вірили, що той, хто засне в цю ніч, може стати жертвою нечистої сили.

Народні прикмети

  • Якщо в цей день дощить, через 5 днів обов’язково буде сонячно.
  • Шум верб на вітрі віщує зливу.
  • Багато зірок на небі цієї ночі – буде багатий грибний врожай.
  • Сильна роса обіцяє добрий врожай огірків.
  • Посилення аромату польових квітів передбачає дощ.

Пам’ятні події 24 червня

  • 1099 – засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.
  • 1497 – перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки.
  • 1717 – представники британських масонських лож зібралися в пивній «Гусак і рожен» і заснували Велику ложу Англії — об'єднання всіх лож.
  • 1812 – армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії.
  • 1894 – прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор
  • 1901 – у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо.
  • 1917 – у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні.
  • 1941 – у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи «з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента»
  • 1941 – розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області.
  • 1947 – вперше офіційно повідомили про НЛО.
  • 1948 – за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйони людей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, Марія, Фаїна.

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Теги: церква свята традиції свято календар

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