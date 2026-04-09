Яке релігійне свято відзначається 10 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 10 квітня в церковному календарі – Страсна п’ятниця та День пам’яті святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших

10 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Терентія та його соратників, які постраждали за віру у III столітті. Також цьогоріч на цей день припадає найскорботніша подія церковного року – Велика (Страсна) п’ятниця, день хресних страждань і смерті Ісуса Христа.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія та інших

У III столітті в Африці, під час гонінь імператора Декія, група християн на чолі з Терентієм відкрито визнала віру в Христа. Вони відмовилися поклонятися ідолам, за що були кинуті до в’язниці та піддані жорстоким катуванням. Згідно з житієм, під час їхньої молитви язичницький храм зруйнувався, а ідоли розпалися. Бачачи таку незламність, правитель наказав стратити Терентія, Максима, Афрікана, Помплія та ще 36 вірян. Вони прийняли мученицький вінець, ставши символом сили духу для наступних поколінь.

Це день глибокої скорботи, коли згадуються останні години земного життя Спасителя: Його засудження, шлях на Голгофу, розп’яття та поховання.

Головні традиції та заборони:

Винесення Плащаниці: Вдень у храмах відбувається особлива служба – винесення Плащаниці (полотна із зображенням Христа у труні). Віряни приходять вклонитися святині.

Найсуворіший піст: За церковним каноном, у цей день бажано взагалі утримуватися від їжі до моменту винесення Плащаниці (зазвичай до 15:00–16:00).

Повна відмова від праці: Заборонено шити, прати, прибирати чи працювати в саду. Вважається великим гріхом рубати дрова чи забивати цвяхи.

Тиша та молитва: У Страсну п’ятницю не прийнято співати, танцювати чи розважатися. Кажуть: «Хто в п’ятницю сміється, той весь рік плакатиме».

Молитви дня

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що заради нашого спасіння терпів ганьбу, рани та хресну смерть, помилуй нас грішних. Очисти серця наші від злоби, даруй нам щире покаяння та допоможи з вдячністю і трепетом споглядати Твій подвиг. Святі мученики Терентію і дружино його, моліть Бога за нас, щоб і ми в час випробувань лишалися вірними правді Божій. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що погода в цей особливий день є пророчою:

Якщо на Страсну п’ятницю небо ясне та зоряне – буде гарний врожай зернових.

Похмурий день – до неврожаю та затяжних дощів.

Сонце яскраво світить при сході («Терентій у мареві») – рік буде хлібним.

Дощ у цей день обіцяє багато бур’янів на полях влітку.

Вважалося, що хліб або паска, спечені в цей день (хоча церква радить робити це в четвер або суботу), довго не черствіють і мають цілющу силу.