24 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святого Антипа

У цей день світ відзначає День народження газованої води, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, Міжнародний день солідарності молоді, День вітражних казок, День деніму, Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім'я світу.

Також на суботу, 24 квітня, випадає Всесвітній день ветеринара. Свято засноване Всесвітньою ветеринарною асоціацією у 2000 році. Православна церква 24 квітня вшановує пам'ять святого Антипа

День народження газованої води

Фото: pixabay.com

24 квітня 1833 року газована вода була запатентована в США. Однак за фактом «бульбашковий» напій був створений набагато раніше.

Винахід газованої води приписують хіміку з Великобританії Джозефу Прістлі: своє відкриття він зробив в 1767 році. Це сталося випадково – внаслідок дослідів з газом, який виділявся під час бродіння пива в чанах. З цікавістю спостерігаючи за виробничим процесом в одній з пивоварень, англійський хімік встановив над чанами з варяться хмільним напоєм судини з водою, які теж вкрилися бульбашками. Смак «зарядженої» вуглекислим газом води виявився незвичайним, але приємним, і Прістлі, трохи змінивши склад напою, сам виготовив першу пляшку газованої «води».

Масове виробництво нового напою почалося в Німеччині. У 1783 році Гессен Якоб Швепп створив промислову установку для випуску газованої води, а потім вирішив застосовувати для її виготовлення звичайну соду. Успіх дивовижного напою був настільки гучним, що заповзятливий німець навіть зумів заснувати компанію, від якої бере свій початок всесвітньо відома торгова марка Schweppes.

Зараз на прилавках магазинів можна побачити величезну різноманітність газованої води з різними смаками. Її популярність за два століття не тільки не впала, а й продовжує зростати.

Всесвітній день ветеринара

Фото з відкритих джерел

Також на суботу, 24 квітня, випадає Всесвітній день ветеринара. Свято засноване Всесвітньою ветеринарною асоціацією у 2000 році.

Воно має на меті висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів у світі та підвищення обізнаності про їхній внесок у поліпшення здоров’я і добробуту тварин.

Міжнародний день солідарності молоді

Фото з відкритих джерел

За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня святкується Міжнародний день солідарності молоді (International Day of Youth Solidarity). Вперше свято було відзначено 1957 року, а дата для проведення Дня приурочена до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки 1955 року.

Цей пам’ятний день служить ще одним приводом, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

Фото з відкритих джерел

Свято засновано Міжнародною асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах (ІнтерНІШ) 1979 року і підтримано ООН.

Спочатку воно «відзначалося» зоозахисними організаціями в низці країн, а сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти вівісекції (експериментів і дослідів над лабораторними тваринами), який підтримують активісти різних громадських і зоозахисних організацій.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 квітня вшановує пам'ять святого Антипа. Його вважають покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину від зубного болю та інших недуг. Якщо у людини болів зуб, то вважалося, що 24 квітня можна просто прикласти до хворого місця срібну монетку, а потім вийняти її і зробити отвір, підвісивши до ікони святого Антипа. Казали, що зовсім скоро після проведення такого обряду зуби перестануть турбувати людину.

Що сьогодні не можна робити:

Якщо в цей день зрубати дерево, то це приверне нещастя.

Не можна працювати на городі

Не варто витрачати багато води

Не рекомендують сваритися і кричати

Прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно;

дощ – літо буде грибним;

зацвіла верба – чекайте потепління.

Іменини

Іменини у Антипа, Якова, Петра, Івана, Миколи і Прохора.