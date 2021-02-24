24 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день категорично заборонені сварки в сім’ї

24 січня відзначається День Власа, який присвячений святому Власію Севастійському. У цей день світова спільнота відзначає День народження лотереї.

День Власа

24 лютого згадують про християнського святого Власія Севастійського. Священномученик жив у Малій Азії в ІІІ-ІV століттях. Згідно з житієм, Власій з юності вирізнявся благочестивим життям. Під час гоніння християн Власій сховався в печері з різними хижаками. Однак, ті не чіпали його, а навпаки, охороняли.

Згодом святого почали називати покровителем домашньої худоби.

День народження лотереї

24 лютого – офіційний день народження лотереї. Ця дата вибрана не дарма, адже 551 рік тому в Бельгії була влаштована перша благодійна лотерея, яка і поклала початок найпопулярнішій азартній грі усіх часів і народів.

У перекладі з італійської слово «лотерея» означає «доля». І цю долю щодня випробовують сотні тисяч людей.

А от перша лотерея, де офіційно виграш сплачувався грошима, відбулася у Флоренції. І саме з Італії ця гра розійшлася по всьому світу.

Традиції свята

У народі цей день називали Коров'ячим святом, оскільки худобі 24 лютого випадав найкращий корм. Також селяни присвячували коровам ритуальні обряди, щоб уберегти тварин від нечистої сили.

У цей день також починалися скотинячі базари, на яких продавали й купували корів.

З давніх часів існує традиція готувати 24 лютого печеню. Ідеально, якщо її приготують зі щойно зарізаної домашньої худоби. Водночас корів сьогодні чіпати не можна, і печеня з телятини не принесе у вашу сім'ю добробуту.

Що не можна робити:

У цей день категорично заборонені сварки в сім’ї.

Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.

Народні прикмети:

Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.

Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

Грім – до сильних вітрів.

Іменини

24 лютого День ангела святкують: Влас (Власій Севастійський), Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило