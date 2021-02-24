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    24 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    24 лютого &ndash; офіційний день народження лотереї - 24 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    24 лютого – офіційний день народження лотереї

    У цей день категорично заборонені сварки в сім’ї

    24 січня відзначається День Власа, який присвячений святому Власію Севастійському. У цей день світова спільнота відзначає День народження лотереї.

    День Власа

    24 лютого згадують про християнського святого Власія Севастійського. Священномученик жив у Малій Азії в ІІІ-ІV століттях. Згідно з житієм, Власій з юності вирізнявся благочестивим життям. Під час гоніння християн Власій сховався в печері з різними хижаками. Однак, ті не чіпали його, а навпаки, охороняли.

    Згодом святого почали називати покровителем домашньої худоби.

    День народження лотереї

    24 лютого – офіційний день народження лотереї. Ця дата вибрана не дарма, адже 551 рік тому в Бельгії була влаштована перша благодійна лотерея, яка і поклала початок найпопулярнішій азартній грі усіх часів і народів.

    У перекладі з італійської слово «лотерея» означає «доля». І цю долю щодня випробовують сотні тисяч людей.

    А от перша лотерея, де офіційно виграш сплачувався грошима, відбулася у Флоренції. І саме з Італії ця гра розійшлася по всьому світу.

    Традиції свята

    У народі цей день називали Коров'ячим святом, оскільки худобі 24 лютого випадав найкращий корм. Також селяни присвячували коровам ритуальні обряди, щоб уберегти тварин від нечистої сили.

    У цей день також починалися скотинячі базари, на яких продавали й купували корів.

    З давніх часів існує традиція готувати 24 лютого печеню. Ідеально, якщо її приготують зі щойно зарізаної домашньої худоби. Водночас корів сьогодні чіпати не можна, і печеня з телятини не принесе у вашу сім'ю добробуту.

    Що не можна робити:

    • У цей день категорично заборонені сварки в сім’ї.
    • Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.

    Народні прикмети:

    • Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.
    • Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.
    • Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.
    • Грім – до сильних вітрів.

    Іменини

    24 лютого День ангела святкують: Влас (Власій Севастійський), Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило

    Теги: свята лотерея весна
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