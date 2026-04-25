Яке релігійне свято відзначається 26 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Свята 26 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Василія, єпископа Амасійського

26 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Василія, єпископа Амасійського. Це свято присвячене мужності пастиря, який до останнього подиху захищав свою паству та чистоту християнської моралі перед обличчям язичницької тиранії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Василія, єпископа Амасійського

26 квітня віряни згадують святого Василія, який жив у IV столітті в місті Амасії (сучасна Туреччина). У ті часи імператор Східної Римської імперії Ліциній, попри підписаний Міланський едикт, розпочав гоніння на християн. Василій став на захист Глафіри – праведної дівчини-християнки, яка втекла від незаконних домагань імператора і знайшла притулок у єпископа.

Коли про це дізнався Ліциній, Василія заарештували та піддали тортурам у Никомидії. Святитель відмовився зректися віри та стати язичницьким жерцем. Після жорстоких знущань йому відітнули голову, а тіло кинули в море. За переказами, ангел Господній допоміг рибалкам знайти мощі святого (причому голова чудесним чином приросла до тіла), і їх перевезли до Амасії, де вони стали джерелом численних зцілень.

Молитва дня

О, пресвітлий священномученику Василію! Ти, що пастирську службу свою кров’ю мученицькою засвідчив і правду Божу перед царями нечестивими захистив. Молимо тебе: будь і нам заступником перед Престолом Всевишнього. Зміцни нас у спокусах, даруй мудрість відрізняти добро від зла та непохитність у вірі нашій. Випроси у Господа мир для землі нашої та благословення для кожної родини.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 26 квітня називали «Василів день». Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають вдало розпочати сільськогосподарський сезон:

  • Якщо зозуля кує голосно – чекайте на швидке та стійке потепління.
  • Якщо на Василя сонячно і ясно – літо буде врожайним на фрукти та ягоди.
  • Вважалося, що саме цього дня корисно висаджувати картоплю та горох («на Василя сій горох – буде врожай за двох»).
  • Якщо в лісі з'явилося багато першоцвітів – весна буде теплою і довгою.

Цей день вважався сприятливим для прибирання оселі та винесення старого мотлоху, щоб звільнити місце для благодаті.

