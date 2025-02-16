Герой України, легенда бригади «Рубіж». Згадаймо Романа Голуба

За час служби у бійця було кілька поранень та контузій, проте після них він повертався на фронт до побратимів

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Роман Голуб поїхав з Івано-Франківська, щоб боронити Київ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Голуба.

30 грудня 2023 року загинув випускник Івано-Франківського ліцею № 21 імені Євгена Коновальця, 26-річний сапер Роман Голуб на позивний Крафтер. Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу.

«І знову сум огорнув нашу ліцейну родину. На війні загинув Роман Голуб – наш випускник. Педагогічний та учнівський колективи сумують з приводу непоправної втрати. Щирі співчуття сімʼї та всім близьким воїна. Розділяємо з вами цей страшний біль та смуток», – йдеться у дописі.

Роман Голуб народився 11 лютого 1997 року в Івано-Франківську. Він навчався в Івано-Франківському ліцеї № 21 імені Євгена Коновальця.

Військовий Роман Голуб у 2022 році фото: Svoboda.Army, Facebook

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Роман Голуб поїхав з Івано-Франківська, щоб боронити Київ, пишуть на сайті Книги пам'яті МВС. Тоді чоловік долучився до третього батальйону «Свобода» 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж».

«Крафтер – легенда бригади «Рубіж» Національної гвардії України», – йдеться у Книги пам'яті МВС.

Спочатку боєць служив старшим кулеметником, згодом – командиром інженерно-саперного відділення. Брав участь у боях за Ірпінь, згодом – Сіверськодонецьк, Зайцеве та Бахмут.

«Виходячи зі села Воронове після тяжкого бою з уламком в руці, він тягнув Nlaw, щоб той не дістався п***рам. Він був людиною з великої букви, прекрасним другом, чудовим воїном. Друже, ти на завжди залишишся в наших серцях, спочивай з миром», – писав про Романа Голуба його побратим Максим Безпалько.

За час служби у бійця було кілька поранень та контузій, проте після них він повертався на фронт до побратимів. Під час останньої своєї ротації Роман Голуб служив сапером на лінії зіткнення.

Роман Голуб під час служби на Бахмутському напрямку, 2022 рік фото: Svoboda.Army, Facebook

«Ніщо не могло зупинити його бажання захищати свою країну та друзів. Попри молодий вік, Роман мав величезну повагу в батальйоні, зокрема і від бійців, яким він годився у сини. Був відважним воїном, який завжди йшов у саме пекло», – йдеться на сайті Книги пам'яті МВС.

Роман Голуб служив у 3 батальйоні оперативного призначення «Свобода» фото: Книга пам'яті МВС

30 грудня 2023 року нацгвардієць Роман Голуб поліг від кулі російського снайпера поблизу села Спірне Бахмутського району. Йому було 26 років.

Боєць Нацгвардії Роман Голуб на позивний Крафтер фото: Svoboda.Army, Facebook

Президент України посмертно присвоїв звання «Герой України» полеглому військовослужбовцю батальйону «Свобода» з Івано-Франківська Роману Голубу на позивний Крафтер. Відповідний указ опублікували на сайті президента 20 січня 2025 року.

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