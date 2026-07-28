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28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом
фото: depositphotos.com

Свята 28 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 липня Україна вшановує пам'ять Захисників і Захисниць, страчених або загиблих у полоні, а у світі відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом та День PR-фахівця. До кінця року залишається 156 днів. Православні вшановують пам'ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Це день загальнонаціональної скорботи і пошани до тих, хто заплатив найвищу ціну за незламність. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року тисячі українців опинилися в російському полоні в нелюдських умовах. Частина з них загинула від катувань. Ця дата нагадує, що повернення кожного полоненого – обов'язок держави і суспільства.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, встановлений ВООЗ. Дату обрано на честь дня народження вірусолога Баруха Блюмберга, який відкрив вірус гепатиту В і розробив вакцину проти нього. Вірусний гепатит – це група захворювань, що уражають печінку: найпоширенішими є типи А, В і С. Особливу небезпеку становлять гепатити В та С, які можуть роками протікати без симптомів і призводити до цирозу чи раку печінки. Щороку від вірусного гепатиту вмирає понад мільйон людей.

День PR-фахівця

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

28 липня у світі відзначають День PR-фахівця – фахівців, які будують комунікацію між організаціями та суспільством. PR-фахівці формують репутацію брендів, ведуть переговори з медіа, організовують заходи і керують кризовими ситуаціями. Ця професія вимагає творчості, стратегічного мислення й уміння швидко реагувати на зміни.

День пляшки миру

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Символічне неофіційне свято, присвячене традиції надсилати послання у пляшках через моря і ріки – один із найстаріших способів людського зв'язку, що перетворився на культурний феномен і метафору надії.

Релігійні свята та їхня історія

Апостоли Прохор, Никанор, Тимон і Пармен

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

28 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять чотирьох із семи перших дияконів, яких апостоли обрали для служіння єрусалимській громаді. У народі цей день здавна називали Прохори-Пармени.

Прохор супроводжував апостола Івана Богослова на острів Патмос, де записував Об'явлення, а потім став єпископом у Нікомідії і прийняв мученицьку смерть в Антіохії. Никанор загинув того ж дня, що й першомученик архідіякон Стефан. Тимон став єпископом у Аравії: за переказом, його кинули у вогонь, але він вийшов неушкодженим, і врешті прийняв смерть на хресті. Пармен проповідував у Македонії і помер або від хвороби, або мученицькою смертю за часів Траяна. 

Народні вірування та прикмети

  • Мурашки будують високі мурашники – зима прийде рано і буде холодною.
  • Хмари пливуть високо – чекайте сухої та теплої погоди.
  • Вранці на траві багато роси – буде гарна погода вдень.
  • Вночі яскраво мерехтять зорі – вдень піде гроза.

Що не можна робити сьогодні

  • Не слід відмовляти в допомозі тому, хто просить.
  • Заборонено шити, вишивати і в'язати.
  • Не можна лихословити, лаятися або пліткувати.

Історичні події

  • 1497 рік – великий князь литовський Олександр видав грамоту про надання Луцьку магдебурзького права.
  • 1588 рік – біля британського узбережжя з'явилася Непереможна Армада, що відпливла з Лісабона на завоювання Англії.
  • 1821 рік – Перу оголосило незалежність від Іспанії.
  • 1834 рік – відкрився Київський університет.
  • 1858 рік – відбитки пальців уперше використали для ідентифікації особи.
  • 1896 рік – у штаті Флорида засновано місто Маямі.
  • 1914 рік – Австро-Угорщина оголосила війну Сербії: розпочалася Перша світова війна.
  • 1991 рік – створено Союз офіцерів України.
  • 1994 рік – прийнято конституцію Молдови.
  • 2014 рік – українські війська визволили Авдіївку від проросійських бойовиків.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна.

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Теги: церква свята релігія Україна свято

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