28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 липня Україна вшановує пам'ять Захисників і Захисниць, страчених або загиблих у полоні, а у світі відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом та День PR-фахівця. До кінця року залишається 156 днів. Православні вшановують пам'ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України

28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Це день загальнонаціональної скорботи і пошани до тих, хто заплатив найвищу ціну за незламність. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року тисячі українців опинилися в російському полоні в нелюдських умовах. Частина з них загинула від катувань. Ця дата нагадує, що повернення кожного полоненого – обов'язок держави і суспільства.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Щороку 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, встановлений ВООЗ. Дату обрано на честь дня народження вірусолога Баруха Блюмберга, який відкрив вірус гепатиту В і розробив вакцину проти нього. Вірусний гепатит – це група захворювань, що уражають печінку: найпоширенішими є типи А, В і С. Особливу небезпеку становлять гепатити В та С, які можуть роками протікати без симптомів і призводити до цирозу чи раку печінки. Щороку від вірусного гепатиту вмирає понад мільйон людей.

День PR-фахівця

28 липня у світі відзначають День PR-фахівця – фахівців, які будують комунікацію між організаціями та суспільством. PR-фахівці формують репутацію брендів, ведуть переговори з медіа, організовують заходи і керують кризовими ситуаціями. Ця професія вимагає творчості, стратегічного мислення й уміння швидко реагувати на зміни.

День пляшки миру

Символічне неофіційне свято, присвячене традиції надсилати послання у пляшках через моря і ріки – один із найстаріших способів людського зв'язку, що перетворився на культурний феномен і метафору надії.

Релігійні свята та їхня історія

Апостоли Прохор, Никанор, Тимон і Пармен

28 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять чотирьох із семи перших дияконів, яких апостоли обрали для служіння єрусалимській громаді. У народі цей день здавна називали Прохори-Пармени.

Прохор супроводжував апостола Івана Богослова на острів Патмос, де записував Об'явлення, а потім став єпископом у Нікомідії і прийняв мученицьку смерть в Антіохії. Никанор загинув того ж дня, що й першомученик архідіякон Стефан. Тимон став єпископом у Аравії: за переказом, його кинули у вогонь, але він вийшов неушкодженим, і врешті прийняв смерть на хресті. Пармен проповідував у Македонії і помер або від хвороби, або мученицькою смертю за часів Траяна.

Народні вірування та прикмети

Мурашки будують високі мурашники – зима прийде рано і буде холодною.

Хмари пливуть високо – чекайте сухої та теплої погоди.

Вранці на траві багато роси – буде гарна погода вдень.

Вночі яскраво мерехтять зорі – вдень піде гроза.

Що не можна робити сьогодні

Не слід відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Заборонено шити, вишивати і в'язати.

Не можна лихословити, лаятися або пліткувати.

Історичні події

1497 рік – великий князь литовський Олександр видав грамоту про надання Луцьку магдебурзького права.

1588 рік – біля британського узбережжя з'явилася Непереможна Армада, що відпливла з Лісабона на завоювання Англії.

1821 рік – Перу оголосило незалежність від Іспанії.

1834 рік – відкрився Київський університет.

1858 рік – відбитки пальців уперше використали для ідентифікації особи.

1896 рік – у штаті Флорида засновано місто Маямі.

1914 рік – Австро-Угорщина оголосила війну Сербії: розпочалася Перша світова війна.

1991 рік – створено Союз офіцерів України.

1994 рік – прийнято конституцію Молдови.

2014 рік – українські війська визволили Авдіївку від проросійських бойовиків.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна.