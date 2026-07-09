Міноборони назвало відсоток збитих у червні ракет і дронів

Балістичні ракети лишаються найбільшим викликом для української ППО

Українська протиповітряна оборона у червні 2026 року продовжила демонструвати стабільно високий рівень перехоплення повітряних цілей – близько 89–90%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За даними щоденних зведень Повітряних Сил ЗСУ, під час масованих атак у червні противник застосував по Україні майже 6000 дронів і ракет – це менше, ніж у травні, коли їхня кількість перевищувала 8300. З цієї кількості українська ППО перехопила приблизно 5300 повітряних цілей.

Найвищий показник перехоплення зафіксували серед ударних безпілотників: збито 90% дронів типів «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інших моделей. Ракети інших типів, окрім балістичних, збивали з ефективністю 89,4%. Найскладнішою для перехоплення традиційно лишається балістика – її вдалося збити лише на 40%.

Найбільші атаки червня

У ніч проти 2 червня ворог здійснив одну з наймасштабніших атак місяця: застосував вісім протикорабельних ракет «Циркон», 33 балістичні ракети «Іскандер-М», 32 ракети Х-101 та «Калібр», а також понад 650 ударних дронів. Тієї ночі протиповітряна оборона подіяла ефективно – збили 92% БпЛА та 90% крилатих ракет. Із балістичних ракет, які є найскладнішими цілями, вдалося перехопити 11 із 41.

Приблизно такою ж за масштабом була атака в ніч проти 15 червня: росіяни випустили шість протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М», 30 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К» і 611 ударних дронів. Того разу вдалося перехопити всі запущені по Україні крилаті ракети, 95% дронів і половину балістичних цілей.

Чому балістику важко перехоплювати

У Міноборони пояснюють: щоб збивати балістичні ракети, потрібні сучасні системи протиракетної оборони на кшталт Patriot, кількість яких у світі обмежена. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, самих пускових установок недостатньо – критично важливим є постійний запас ракет-перехоплювачів до них. Україна разом із міжнародними партнерами системно працює над розширенням спроможностей протиповітряної оборони – йдеться і про нові системи та ракети-перехоплювачі, і про розвиток інших елементів ешелонованого захисту.

Через нижчу ефективність перехоплення балістики росіяни в останні місяці нарощують частку саме таких ударів: попри загальний високий відсоток збиття повітряних цілей, саме балістичні ракети завдають найбільших руйнувань житловим кварталам і критичній інфраструктурі українських міст.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомляв про критичний дефіцит ракет для Patriot: світове виробництво таких боєприпасів не встигає покривати потреби України, тому він закликав партнерів виділити додаткові запаси зі своїх складів.