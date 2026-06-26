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Символ незламності та опору: біля будівлі київської мерії піднято кримськотатарський стяг

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Символ незламності та опору: біля будівлі київської мерії піднято кримськотатарський стяг
Участь у піднятті прапора взяли представники кримськотатарської громади, міської влади, військові та громадськість
фото: пресслужба КМДА

Заступник голови КМДА: «В умовах російської окупації Криму відзначення Дня кримськотатарського прапора набуває особливого значення»

Сьогодні, 26 червня 2026 року, у День кримськотатарського прапора, на флагштоку Київської міської державної адміністрації урочисто підняли національний стяг кримських татар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Участь у піднятті прапора взяли представники кримськотатарської громади, міської влади, військові та громадськість, зокрема Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

«Кримськотатарський прапор є символом незламності, боротьби за свободу та права корінного народу України. Піднімаючи сьогодні цей стяг у серці столиці, ми підтверджуємо: Київ солідарний з кримськотатарським народом», – наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

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Підняття кримськотатарського прапора на знак солідарності та підтримки
фото: пресслужба КМДА

Заступник голови КМДА додав, що в умовах російської окупації Криму відзначення Дня кримськотатарського прапора набуває особливого значення. Воно є демонстрацією опору російським загарбникам і свідчить про невизнання на міжнародному рівні анексії півострова росією. Окрім того, це вияв солідарності українського суспільства з кримськотатарським народом і жителями інших національностей в окупованому Криму.

Нагадаємо, День кримськотатарського прапора – це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Кримськотатарський прапор став символом боротьби за Крим не лише для кримськотатарського народу, а й для всієї України. Це прапор незламності, мужності та нескореності корінного народу, який продовжує боротьбу за свободу, гідність і свої права.

Стяг був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу у Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався. Був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор є символом нескореного народу, його історії, гідності та боротьби, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров з нагоди відзначення Дня прапора кримськотатарського народу.

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Теги: Крим Рефат Чубаров прапор військові Україна

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