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Координаційний штаб спростував інформацію про зміни у своєму керівництві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Координаційний штаб спростував інформацію про зміни у своєму керівництві
В інформаційному полі почали з'являтися вкиди про начебто зміни в складі керівництва Координаційного штабу
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Коордштаб: Фейкові «новини» та видавання бажаного за дійсне лише доводить, що ми ефективні у своїй діяльності

Активізувалися інформаційні атаки з метою дискредитації Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Коордштаб.

«В інформаційному полі почали з'являтися вкиди про начебто зміни в складі керівництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова Координаційного штабу генерал-лейтенант Олег Іващенко, заступник Андрій Юсов, секретар Координаційного штабу та керівник робочої групи з питань обмінів бригадний генерал Дмитро Усов працюють над поверненням українців з полону та виконують поставлені завдання.

«Фейкові «новини» та видавання бажаного за дійсне лише доводить, що ми ефективні у своїй діяльності. Координаційний штаб та всі залучені до нашої роботи структури працюють для вас щоденно, щоби знайти та звільнити кожного і кожну з російської неволі, провести реабілітацію та повернути в суспільство», – додається у повідомленні.

До слова, у мережі X створили фейкову сторінку головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Вона створена після призначення головкома на посаду. Перший допис розміщений 22 липня. За декілька днів на ній опубліковано низку дописів. Для правдоподібності шахраї публікували повідомлення начебто від імені Драпатого англійською мовою.

Теги: кадрові зміни дезінформація

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