В Україні до 30° тепла та переважно без опадів: погода на 27 липня 2026

У більшості областей опадів не передбачається

У понеділок, 27 липня, на більшій частині території України збережеться спекотна та переважно суха погода. Водночас у західних областях очікуються грози, місцями значні дощі, град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий) для західних регіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, у більшості областей опадів не передбачається. Водночас удень у західній частині країни пройдуть помірні дощі, а подекуди вони можуть бути значними. Під час гроз в окремих районах можливі град і сильні пориви вітру до 15–20 м/с.

В Укргідрометцентрі попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку руху транспорту.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, удень повітря прогріється до +27…+32 градусів. Найспекотніше буде в центральних, південних і східних областях. Водночас на крайньому заході через дощі та грози температура буде нижчою — +21…+26 градусів.

Синоптики також повідомили, що вже 28 липня нестійка погода пошириться на більшу частину території України. Короткочасні дощі та грози прогнозують майже в усіх областях. У центральних регіонах, а вдень також у Сумській та Харківській областях, місцями очікуються значні опади.

Український гідрометцентр рекомендує жителям західних областей стежити за оперативними повідомленнями про погоду, а під час гроз уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.