Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 12 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроника

12 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроника

12 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. Вони постраждали за свою віру в IV столітті в місті Тарсі Кілікійському (територія сучасної Туреччини) під час жорстоких гонінь на християн при імператорі Діоклетіані.

Згідно з переказами, цих трьох чоловіків схопили та піддали багаторазовим і жахливим тортурам, вимагаючи відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам. Незважаючи на неймовірні муки, жоден з них не зрікся своєї віри. Їхня непохитна стійкість та вірність стала прикладом мужності для всіх християн. Вони прийняли мученицьку смерть, за що були зараховані до лику святих.

Молитви дня

О, святі мученики, страстотерпці Христові Пров, Тарах та Андронику! Ви, що не злякалися жорстоких мук і до кінця зберегли вірність Господу, моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи та немочі, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих. Зміцніть нас у вірі, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність, нести свій хрест із терпінням і надією. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народний день 12 жовтня відомий як «Андрон-звіздар».

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: