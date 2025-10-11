Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 12 жовтня  в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроника

12 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроника

Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

12 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. Вони постраждали за свою віру в IV столітті в місті Тарсі Кілікійському (територія сучасної Туреччини) під час жорстоких гонінь на християн при імператорі Діоклетіані.

Згідно з переказами, цих трьох чоловіків схопили та піддали багаторазовим і жахливим тортурам, вимагаючи відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам. Незважаючи на неймовірні муки, жоден з них не зрікся своєї віри. Їхня непохитна стійкість та вірність стала прикладом мужності для всіх християн. Вони прийняли мученицьку смерть, за що були зараховані до лику святих.

Молитви дня

О, святі мученики, страстотерпці Христові Пров, Тарах та Андронику! Ви, що не злякалися жорстоких мук і до кінця зберегли вірність Господу, моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи та немочі, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих. Зміцніть нас у вірі, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність, нести свій хрест із терпінням і надією.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народний день 12 жовтня відомий як «Андрон-звіздар».

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо зірки на небі яскраво мерехтять – чекайте на мороз або швидке похолодання.
  • Тьмяні зірки на небі віщують теплу погоду.
  • Якщо вітер дме з півночі – це до швидкого похолодання.
  • Багато зірок на небі вночі – до гарного врожаю наступного року.

Читайте також:

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
Золкін назвав загальну рису українських колаборантів
Золкін назвав загальну рису українських колаборантів
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
На Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі. Як йому вдалося вижити?
На Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі. Як йому вдалося вижити?
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
