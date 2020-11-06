4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день прийнято відвідувати церкву та молитися іконі Божої Матері «Всіх скорботних Радість»

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують день чудотворного образа Богородиці «Всіх скорботних Радість». Ця ікона стала відомою тим, що зцілювала вірян від багатьох хвороб. Також до неї йдуть і ті, хто має багато суму на душі.

6 листопада – ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»

У цей день прийнято відвідувати церкву та молитися іконі. Найчастіше жінки моляться про кохання та сімейне благополуччя. Вважається, що Божа Матір є покровителькой сім’ї і здатна вберегти від проблем.

Люди вірили, що Богородиця вилікує від недуг і допоможе в складних життєвих ситуаціях.

У цей день в давнину дівчата збиралися прясти. Вони пряли і розповідали одна одній страшні історії, наприклад, про те, як ночами до молодих вдів прилітають душі їх покійних чоловіків.

Пряли молоді жінки при світлі палаючої скіпки, яку ставили в спеціальне зміцнення – світець.

Традиції і звичаї дня

У цей день дівчата збиралися прясти. Вони пряли і розповідали одна одній страшні історії, наприклад, про те, як ночами до молодих вдів прилітають душі їх покійних чоловіків.

З’явиться померлий чоловік вогненним змієм, над трубою печі розсиплеться снопом іскор, потім звернеться горобцем, а вистрибнувши з печі, перетвориться в улюбленого, по якому сумує жінка.

Народні прикмети

Впасти в яму 6 листопада – до довгого і щасливого життя.

Купити або продати в цей день будинок або квартиру – до вдалого результату операції.

Біла собака слідує за вами по шляху – до багатого, щасливого і безтурботного життя весь рік.

Якщо вивести 6 листопада тарганів з дому – вони ще довго не будуть турбувати вас.

Той, хто в цей день народився, буде гордим і спокійним. Вважається, що 6 листопада народжуються дуже талановиті художники.

Ворони збираються в зграї – до рясного снігопаду.

Якщо в цей день поворожити на судженого (будь-яким способом) – він обов’язково з’явиться.

Що не можна робити в цей день

В цей день потрібно стримувати себе від емоцій, а їх буде багато і багато які не виявляться приємними.

Не проявляйте гординю, зарозумілість, гидливість і злість.

Так ви тільки опинитеся в незручному становищі.

Також краще не йти на необґрунтовані ризики.

Постарайтеся бути обережніше з дзеркалами. Якщо воно сьогодні розіб’ється. Вас чекає велика біда.

Іменини

6 листопада День ангела імені відзначають: Олексій, Панас, Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро