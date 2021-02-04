4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому
Сьогодні, 4 лютого, відзначається Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями і Міжнародний день безпечного інтернету.
Яке сьогодні релігійне свято
Віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, який осліп від невіри у Христа. За повір'ям, якщо на Тимофія докласти зусилля у лікуванні грижі, то хворобу вдасться побороти. Ще цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружна і міцна.
Народні прикмети й традиції
- Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління.
- Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання.
- Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде.
- Снігопад на Тимофія віщує багатий урожай влітку.
- Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть, то переносять зиму легко. Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім'ї.
Що не можна робити сьогодні
- Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому.
- У цей день не варто ризикувати та грати в азартні ігри. Вам вистачить й природного адреналіну, тож будьте обережні.
- Також не провокуйте агресорів, які можуть нашкодити вам, – контролюйте те, що говорите.
У вівторок, 4 лютого, іменини відзначають Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.