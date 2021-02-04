4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому

Сьогодні, 4 лютого, відзначається Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями і Міжнародний день безпечного інтернету.

Яке сьогодні релігійне свято

Віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, який осліп від невіри у Христа. За повір'ям, якщо на Тимофія докласти зусилля у лікуванні грижі, то хворобу вдасться побороти. Ще цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружна і міцна.

Народні прикмети й традиції

Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління.

Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання.

Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде.

Снігопад на Тимофія віщує багатий урожай влітку.

Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть, то переносять зиму легко. Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім'ї.

Що не можна робити сьогодні

Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому.

У цей день не варто ризикувати та грати в азартні ігри. Вам вистачить й природного адреналіну, тож будьте обережні.

Також не провокуйте агресорів, які можуть нашкодити вам, – контролюйте те, що говорите.

У вівторок, 4 лютого, іменини відзначають Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.