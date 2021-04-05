5 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року

Сьогодні, 5 квітня, християни вшановують пам'ять святого Никона, а у світі відзначають Міжнародний день супу.

Яке сьогодні релігійне свято

У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні.

У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.

Головною традицією цього дня є генеральне прибирання в будинку. Весь залежаний мотлох, старі і поламані речі необхідно викинути. Наші предки вірили, що разом з ними можна позбавити будинок від нечистої сили і всіляких бід. Після прибирання було прийнято вирушати в лазню, паритися і пити м’ятний чай, вірили, що він здоров’я на цілий рік додасть.

Міжнародний день супу

Суп – перша страва і важлива частина щоденного раціону харчування. Щоб ще раз підкреслити важливість цієї страви для здоров’я людини, і створено свято – Міжнародний день супу, який відзначається 5 квітня.

Слово «суп» походить від французького «soupe», а воно – від латинського «suppa», що в перекладі – хліб, розмочений у відварі або бульйоні.

Однак, суп як блюдо в сьогоднішньому розумінні, яке стало щоденною їжею, склалося п’ять століть назад з появою міцного посуду, здатного витримати процес приготування. При цьому, в холодних країнах і регіонах, суп виник набагато раніше. Наприклад, в Стародавньому Китаї його варили за 100 років до нашої ери. На Русі рідкі страви спочатку називали «юшка». Слово «суп» з’явилося тільки за часів Петра I. Відваром в стародавні століття називали м’ясні, рибні та овочеві бульйони.

У світі налічується приблизно 150 типів супів, які поділяються на більш ніж тисячу видів, при цьому кожен вид має варіанти. У складі супів зустрічаються найрізноманітніші компоненти: м’ясо птахів або тварин, овочі, гриби, риба, злаки, боби, молочні продукти, борошняні вироби, зелень, фрукти, ягоди, спеції. Залежно від інгредієнтів страви та особистих уподобань, супи подають на сніданок, обід або вечерю.

Народні прикмети й традиції

Теплий день, але вночі сталися заморозки – значить, в квітні буде хороша погода.

Якщо в цей день пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.

Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов – значить, попереду очікується холодне літо.

Що не можна робити сьогодні

Не можна ухилятися від роботи

Не можна смітити і допускати безлад

Не можна ображати птахів

Не можна заподіювати зло людям

Самому садити вербу у дворі власного будинку – до смерті.

Цього дня не можна починати серйозні справи, оскільки успіху не буде. Тож не будуйте плани на майбутнє, адже, швидше за все, вони не здійсняться.

Сьогодні не бажано шити, в’язати і прясти.

У цей день краще не укладати угод і не підписувати нові договори.

Бажано не зловживати міцним алкоголем.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають Василь, Лідія, Никон, Пахом.