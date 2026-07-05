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5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 5 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ та День звільнення Слов'янська та Краматорська від проросійських бойовиків 2014 року, а у світі – Всесвітній день бікіні та Міжнародний день трудоголіка. До кінця року залишається 179 днів. Православні вшановують пам'ять преподобного Афанасія Афонського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

У 2026 році це професійне свято, яке традиційно відзначають у першу неділю липня, припадає на 5 липня. Свято вшановує військовослужбовців надводних і підводних сил, морської авіації, берегових ракетних військ, морської піхоти та спеціальних підрозділів, які забезпечують захист морських кордонів України та обороноздатність держави на морі.

День звільнення Слов'янська та Краматорська

5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

5 липня в Україні згадують одну з ключових подій початку війни на Донбасі – звільнення Слов'янська та Краматорська від проросійських бойовиків у 2014 році. Слов'янськ перебував в облозі з 12 квітня: бойовики на чолі з Гіркіним захопили урядові будівлі та встановили блокпости, а українські сили відповіли розгортанням Антитерористичної операції. У ніч на 5 липня, відчуваючи перевагу ЗСУ, бойовики підпалили свій штаб у будівлі СБУ та втекли зі Слов'янська до сусіднього Краматорська. На світанку бійці-розвідники 2-го батальйону Національної гвардії встановили над міськрадою Слов'янська синьо-жовтий прапор. Того ж дня, зазнавши поразки, окупанти залишили й Краматорськ, відступивши колоною у бік Горлівки та Донецька. Загалом у боях за Слов'янськ загинули 70 українських військових, а бійці ЗСУ знищили близько 470 бойовиків.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день бікіні

5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято присвячене появі купальника, який став справжньою революцією в моді та суспільних нормах. Бікіні представив у 1946 році французький дизайнер Луї Реар у Парижі. Назва походить від атола Бікіні в Тихому океані, де того ж року проводили випробування атомної зброї.

Міжнародний день трудоголіка

5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Неофіційне, але змістовне свято, покликане привернути увагу до проблем надмірної зайнятості, трудової залежності та порушеного балансу між роботою й особистим життям.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Афанасій Афонський

5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

5 липня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Афанасія Афонського. Він народився близько 920 року у Трапезунді, при хрещенні отримав ім'я Авраамій і здобув освіту в Константинополі, де навчався у відомого вченого Афанасія – на честь нього згодом узяв чернече ім'я. Залишивши світське життя, Авраамій поселився на Афоні, який тоді був місцем самітницького чернецтва, і його прагнення до суворої аскези привернуло увагу багатьох впливових осіб, зокрема візантійського імператора Никифора II Фоки. Близько 963 року преподобний заснував Велику Лавру – перший організований монастир на Афоні, а складений ним устав став зразком для решти афонських обителей. Загинув Афанасій під час будівництва, коли на нього обвалився купол храму.

Народні вірування та прикмети

  • Спекотно 5 липня – зима буде лютою.
  • Дощить – до тривалої негоди в липні.
  • Вранці чути грім – на короткий дощ і теплий день.
  • На світанку туман – на гарний урожай.
  • Яскравий захід сонця – найближчі дні буде тепла погода.

Що не можна робити 5 липня:

  • Не слід починати важливі справи – вони не дадуть результату.
  • Не можна ігнорувати прохання ближніх.
  • Після обіду не варто працювати в полі.

Історичні події

  • 1054 рік – у сузір'ї Тельця вибухнула надпотужна зоря, яка перетворилася на супернову, видиму на денному небі протягом 23 діб і вночі понад півтора року.
  • 1439 рік – підписано Флорентійську унію про об'єднання Православної та Католицької церков під владою Папи Римського.
  • 1687 рік – опубліковано фундаментальну працю Ісаака Ньютона «Принципи» (Principia).
  • 1841 рік – британець Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.
  • 1866 рік – від холери помер Йосип Гладкий – останній кошовий отаман Задунайської Січі.
  • 1919 рік – після дев'ятигодинного бою війська УНР зайняли Жмеринку.
  • 1941 рік – у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника ОУН Степана Бандеру.
  • 1946 рік – світ уперше побачив купальник-бікіні.
  • 1954 рік – Елвіс Преслі записав свою першу пісню «That's All Right, Mama».
  • 1985 рік – Сергій Бубка переміг у стрибках із жердиною на змаганнях у Брюсселі з результатом 580 см.
  • 1991 рік – Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Сергій, Анна.

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Теги: свята традиції свято релігія церква православна церква Україна

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