Яке релігійне свято відзначається 15 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

15 серпня в церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці, або Перша Пречиста

За календарем віряни 15 серпня відзначають велике свято Успіння Пресвятої Богородиці. «Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Успіння Пресвятої Богородиці, або Перша Пречиста

Яке релігійне свято відзначається 15 серпня: традиції та молитви фото 1

15 серпня у церковному календарі – одне з дванадесятих свят, Успіння Пресвятої Богородиці. Воно символізує завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса. Згідно з переказами, у цей день до Єрусалима чудесним чином зібралися всі апостоли, щоб попрощатися з Богородицею. Коли її тіло поклали до гробниці, воно зникло, що стало свідченням її взяття на небеса. Цим святом закінчується Успенський піст.

Молитви дня

О Пресвята Діво Маріє, наша Небесна Мати, у цей світлий день Твого Успіння, молимо Тебе: прийми наші щирі молитви і благання. Ти, що перейшла від земного життя до Царства Небесного, не залишай нас, що залишилися на землі.

Пресвята Богородице, покрий нас чесним Твоїм омофором, захисти від усякого зла, втіш у скорботі, навчи нас любові, терпіння та смирення. Будь нашою Заступницею перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, і випроси для нас прощення гріхів, мир і благословення.

Нехай Твоє Успіння буде для нас надією на вічне життя. Допоможи нам гідно пройти свій земний шлях, щоб у майбутньому ми змогли приєднатися до Тебе у Царстві Небесному.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 15 серпня також відоме як «Перша Пречиста». Це свято пов'язане із завершенням жнив, тому його відзначали як «дожинки». Згідно з давніми повір'ями:

  • Якщо цього дня гарна погода, то «бабине літо» буде прохолодним.
  • Багато павутиння віщує морозну зиму з невеликою кількістю снігу.
  • Туман на свято – до щедрого врожаю грибів.
  • На Успіння не можна було ходити босоніж по ранковій росі, оскільки вона вважалася «сльозами Богородиці».
  • Будь-яка фізична праця, шиття, прибирання та використання гострих предметів вважалися гріхом.

