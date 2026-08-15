Директор CEO Club Ukraine Карчук вийшов на волю в Польщі

Гайдайчук: німецька сторона відкликала ордер на арешт Карчука

Директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука звільнили в Польщі після того, як німецька сторона відкликала виданий раніше Європейський ордер на його арешт. Про це повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук у Facebook, пише «Главком».

За словами Гайдайчука, після відкликання ордера польський суддя ухвалив рішення звільнити українця.

«Сьогодні маємо головну новину, заради якої працювали останні 2,5 тижня: німецька сторона відкликала Європейський ордер на арешт Дмитра Карчука, а польський суддя щойно звільнив його», – написав Гайдайчук.

Причину, з якої німецька сторона відкликала ордер, у повідомленні не уточнили. Над звільненням Карчука з 28 липня працювала команда адвокатів Arzinger, польські та німецькі юристи, українське консульство й члени CEO Club, які, за словами Гайдайчука, фактично безперервно координували спільний штаб.

Гайдайчук окремо подякував МЗС України та консульству у Любліні за постійну підтримку у справі Дмитра – консул увесь цей час був на зв'язку, особисто відвідував Карчука та комунікував із польською стороною. За словами президента CEO Club, на підтримку Карчука зібрали 55 листів-рекомендацій від підприємців, політиків, інтелектуалів та лідерів думок, а також листи 11 людей у Польщі, готових особисто поручитися за нього.

«Сьогодні головне – Дмитро вільний і тепер не має жодних перешкод для повернення в Україну. Чекаємо вдома!» – додав Гайдайчук.

Захист планує з'ясувати в Німеччині, які саме дані Карчука було використано, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі.

Нагадаємо, директора одного з найбільших бізнес-клубів України CEO Club Ukraine Дмитра Карчука 28 липня затримали на одному з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. За версією слідства, у вересні 2024 року Карчук, видаючи себе за представника транспортної компанії, нібито викрав зі складу в Німеччині 171 електровелосипед на загальну суму близько 127 тис. євро. Захист наполягав, що на момент злочину бізнесмен перебував в Україні, і подав апеляцію на рішення суду про тримання його під вартою.