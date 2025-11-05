Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 6 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського

6 листопада православна церква вшановує пам'ять святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського. Це свято присвячене вірі та мужності святителя, який постраждав за істинне православне вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 листопада 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського

6 листопада православна церква вшановує святителя Павла Сповідника, архієпископа Константинопольського (Царгородського). Він жив у IV столітті, в часи гострої боротьби з аріанською єрессю, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Павло був обраний Патріархом Константинопольським, але через свою непохитну вірність догматам Нікейського собору та відмову підкоритися волі імператора Константія, який підтримував аріан, він був неодноразово вигнаний зі свого престолу.

Після чергового вигнання його заслали, а потім, згідно з переказами, задушили в місті Кукуз у Вірменії близько 350 року. За свою стійкість та страждання за віру він був названий ісповідником і зарахований до лику святих мучеників.

Молитви дня

О, святителю отче Павле, ісповідниче Христів! Ти, що мужньо стояв за істинну віру і витерпів вигнання та муки від нечестивих! Моли Бога за нас, грішних. Проси у Господа сил, щоб і ми могли непохитно триматися православного вчення, даруй нам терпіння у скорботах та захист від єресей. Допоможи нам пройти земний шлях у вірі та благочесті. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: