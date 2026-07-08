8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 липня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з алергією, Всесвітній день розкриття інформації, а також День бодіарту. До кінця року залишається 176 днів. Православні віряни вшановують пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського та ікону Божої Матері «Одигітрія Влахернська-Казанська».

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

8 липня щорічно в усьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цього дня – звернути увагу людей до актуальної проблеми поширення захворювання та його профілактики і лікування. З огляду на високу поширеність алергії, яка постійно зростає, медичні працівники наголошують на важливості профілактики, діагностики та лікування.

Всесвітній день розкриття інформації

8 липня у світі відзначають Всесвітній день розкриття інформації – неофіційну міжнародну ініціативу, яка об'єднує прихильників оприлюднення державами інформації про можливі контакти з позаземними цивілізаціями та невідомі аномальні явища. Активісти закликають уряди різних країн зробити відкритими матеріали, які, на їхню думку, можуть містити дані про неопізнані літальні об'єкти (НЛО) та інші засекречені дослідження.

Організатори наголошують, що головна мета цієї дати – підтримати право суспільства на доступ до інформації та привернути увагу до необхідності більшої прозорості з боку державних установ. Вони закликають уряди офіційно оприлюднювати документи, пов'язані з дослідженням аномальних явищ, якщо такі матеріали не становлять загрози національній безпеці.

День бодіарту

Щорічно 8 липня у всьому світі проходить динамічний та епатажний День бодіарту (Body Painting Day), присвячений мистецтву розпису оголеного людського тіла.

Заснував це незвичайне свято відомий нью-йоркський художник Енді Голуб, який у 2007 році вперше провів публічний перформанс на вулицях мегаполіса, а згодом залучив до акцій повністю оголених моделей. Головна філософія події полягає у свободі творчого самовираження, де митці демонструють свій талант, моделі вчаться приймати та любити природну красу свого тіла, а глядачі отримують потужні позитивні емоції.

Традиційно цього дня у Нью-Йорку влаштовують грандіозний фестиваль, де розмалювати себе може кожен охочий, а сама традиція масштабних мистецьких свят уже активно підкорила європейські столиці, зокрема Амстердам та Берлін.

Релігійні свята та їхня історія

Великомученик Прокопій Кесарійський

8 липня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського.

Майбутній святий народився в Єрусалимі наприкінці III століття в заможній язичницькій родині й при народженні отримав ім'я Неаній. Він був талановитим воєначальником на службі імператора Діоклетіана та отримав наказ переслідувати християн, однак дорогою до Олександрії, за церковним переданням, пережив чудесне явлення Ісуса Христа. Після цього Неаній прийняв хрещення, узяв ім'я Прокопій і відкрито сповідував християнську віру.

За відмову зректися Христа його піддали жорстоким тортурам, але святий залишився непохитним, надихнувши своїм прикладом багатьох людей, серед яких була й його мати, прийняти християнство. Зрештою Прокопій прийняв мученицьку смерть близько 303 року, а Церква шанує його як приклад незламної віри, мужності та відданості Богові. До великомученика звертаються з молитвами про зміцнення духу, захист від небезпек, допомогу у важких випробуваннях і зцілення від душевних та тілесних недуг.

Народні вірування та прикмети

Якщо сонце яскраво світить до полудня – перша половина серпня видасться сухою та спекотною.

Дощ, який розпочався вже після обіду, попереджає про затяжну негоду.

Якщо на Прокопія взагалі немає опадів – на день пророка Іллі (20 липня) обов'язково литиме злива.

Бджоли поводяться неспокійно і нападають – чекайте на стрімке посилення спеки.

Якщо в лісі вже масово дозріла чорниця – жито повністю готове до збирання, а сам урожай буде багатим.

Що не можна робити сьогодні:

Не варто вирушати в далеку дорогу – за народними повір'ями, поїздка може виявитися невдалою або принести несподівані труднощі.

Не рекомендується починати нові важливі справи – вважалося, що цього дня вони можуть не принести бажаного результату або швидко зайти в глухий кут.

Не слід купатися у річках, озерах та інших відкритих водоймах – наші предки вірили, що цього дня вода особливо небезпечна й може накликати нещастя.

Не можна лінуватися та ухилятися від роботи – у Прокопів день працьовитість вважалася запорукою достатку, а бездіяльність могла обернутися невдачами протягом року.

Не варто сваритися, ображати інших, заздрити чи відмовляти в допомозі – церква закликає провести цей день у мирі, доброзичливості та з чистими помислами.

Історичні події

52 рік до н. е. – засновано Париж, коли римляни створили місто Лютеція на місці поселення паризіїв.

1497 рік – португальський мореплавець Васко да Гама вирушив із Лісабона в експедицію, яка відкрила морський шлях до Індії.

1709 рік – шведська армія капітулювала біля Переволочної після поразки в Полтавській битві.

1796 рік – Державний департамент США видав перший американський паспорт.

1889 рік – вперше надруковано фінансову газету The Wall Street Journal.

1947 рік – у місті Розвелл (США) військові повідомили про виявлення уламків загадкового літального об'єкта, що поклало початок одній із найвідоміших історій про НЛО.

1994 рік – Кім Чен Ір офіційно став керівником Північної Кореї після смерті свого батька Кім Ір Сена.

2011 рік – останній рейс виконав космічний шатл Atlantis, розпочавши завершальну місію програми Space Shuttle.

2014 рік – збірна Німеччини з футболу розгромила Бразилію з рахунком 7:1 у півфіналі чемпіонату світу, встановивши один із найгучніших рекордів в історії мундіалів.

2022 рік – колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після замаху під час передвиборчого виступу в місті Нара.

Іменини

День ангела святкують: Прокопій (Прокіп), Олександр, Федір.