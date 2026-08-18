Відстрочку від мобілізації спростили для ще однієї категорії українців

Нову послугу вже почали тестувати, а система самостійно перевірятиме необхідні дані в державних реєстрах

Міністерство оборони України розпочало тестування нової послуги в застосунку «Резерв+», яка має спростити оформлення відстрочки від мобілізації для педагогічних працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Йдеться про можливість дистанційного оформлення відстрочки для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

фото: Міноборони

Для участі в тестуванні необхідно працювати в закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Під час оформлення відстрочки система самостійно перевірятиме необхідну інформацію в державних реєстрах. Таким чином, педагогам не потрібно буде збирати відповідні довідки або подавати документи через Центри надання адміністративних послуг.

Наразі Міністерство оборони запросило педагогічних працівників долучитися до бета-тестування нової послуги. Після завершення тестування нову можливість планують запустити для користувачів «Резерв+».

Нагадаємо, що Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними.