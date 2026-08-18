На дорогах України побільшало камер автофіксації: список локацій

Ще 50 камер з'явилися на дорогах України

Із 20 серпня кількість комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР на українських дорогах зросте до 426

З 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких комплексів становитиме 426. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Нові комплекси встановили у Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях, Миколаєві та Стрию, а також на дорогах Київської, Рівненської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Закарпатської, Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

вул. Млинівська, 26 – у напрямку вул. Князя Володимира;

вул. Київська, 6 – у напрямку вул. Клима Савура;

вул. Соборна, 364 – у напрямку вул. Коцюбинського;

вул. Захисників Маріуполя, 5 – у напрямку вул. Київської;

вул. Романа Шухевича, 2 – у напрямку вул. Богоявленської;

вул. Кулика і Гудачека, 10 – у напрямку вул. Млинівської;

перехрестя вул. Соборної, В'ячеслава Чорновола та Міцкевича – у напрямку вул. Шопена.

вул. Покровська, 21;

вул. Покровська, 148-А;

вул. Покровська, 187;

перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;

вул. Чуднівська, 103.

перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;

перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.

вул. Січових Стрільців, 6;

вул. Хотинська, 3.

перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.

перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.

Київська область:

80 км+444 автодороги Н-01 – у напрямку с. Леонівка;

79 км+010 автодороги Н-01 – у напрямку с. Леонівка;

27 км+784 автодороги Р-69 – у напрямку Київської ГЕС;

2 км+817 автодороги Н-07 – у напрямку с. Гоголів;

0 км+459 автодороги М-01-01 – у напрямку м. Бровари;

21 км+843 автодороги М-07 – у напрямку Києва.

Рівненська область:

322 км+490 автодороги М-06 – у напрямку с. Колоденка;

299 км+873 автодороги М-06 – у напрямку Києва;

299 км+894 автодороги М-06 – у напрямку Рівного;

349 км+001 автодороги М-06 – у напрямку Рівного;

346 км+900 автодороги М-06 – у напрямку Рівного.

Дніпропетровська область:

985 км+548 автодороги М-30 – у напрямку Дніпра;

23 км+663 автодороги Н-08 – у напрямку Дніпра.

Кіровоградська область:

784 км+099 автодороги М-30 – у напрямку Олександрії;

619 км+385 автодороги М-30 – у напрямку с. Кринички.

Львівська область:

50 км+620 автодороги М-11 – у напрямку с. Шегині;

110 км+049 автодороги М-09 – у напрямку Львова;

23 км+475 автодороги М-10 – у напрямку Новояворівська.

Волинська область:

72 км+938 автодороги Р-15 – у напрямку Володимира;

155 км+608 автодороги М-19 – у напрямку с. Підгайці;

154 км+741 автодороги М-19 – у напрямку с. Прилуцьке.

Закарпатська область:

229 км+122 автодороги Н-13 – у напрямку Ужгорода;

15 км+826 автодороги Н-09 – у напрямку с. Лалово;

805 км+120 автодороги М-06 – у напрямку Ужгорода;

805 км+120 автодороги М-06 – у напрямку Мукачева.

Вінницька область:

336 км+814 автодороги М-30 – у напрямку с. Вербка;

336 км+906 автодороги М-30 – у напрямку с. Громадське.

Житомирська область:

2 км+283 автодороги М-21-01 – у напрямку Житомира.

Тернопільська область:

250 км+096 автодороги М-19 – у напрямку с. Великі Млинівці.

4 км+482 автодороги Н-18 – у напрямку Івано-Франківська.

Черкаська область:

192 км+446 автодороги Н-16 – у напрямку с. Легедзине;

530 км+055 автодороги М-30 – у напрямку с. Мала Севастянівка.

Водночас комплекс автоматичної фіксації у Мукачеві на вул. Івана Франка, 74 відключили від системи.

«Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість – це збережені життя», – наголосив Білошицький.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ готує низку заходів для зменшення аварійності на українських дорогах. Зокрема, йдеться про повернення «Фантомів» та посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський наголошував, що відповідальність за систематичні порушення має бути відчутною та невідворотною. Серед інших пріоритетів МВС – безпека пасажирських перевезень та врегулювання питання керування легким електротранспортом.