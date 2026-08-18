Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На дорогах України побільшало камер автофіксації: список локацій

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
На дорогах України побільшало камер автофіксації: список локацій
Ще 50 камер з'явилися на дорогах України
фото: avtoradio.ua

Із 20 серпня кількість комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР на українських дорогах зросте до 426

З 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких комплексів становитиме 426. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Нові комплекси встановили у Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях, Миколаєві та Стрию, а також на дорогах Київської, Рівненської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Закарпатської, Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Рівне:

  • вул. Млинівська, 26 – у напрямку вул. Князя Володимира;
  • вул. Київська, 6 – у напрямку вул. Клима Савура;
  • вул. Соборна, 364 – у напрямку вул. Коцюбинського;
  • вул. Захисників Маріуполя, 5 – у напрямку вул. Київської;
  • вул. Романа Шухевича, 2 – у напрямку вул. Богоявленської;
  • вул. Кулика і Гудачека, 10 – у напрямку вул. Млинівської;
  • перехрестя вул. Соборної, В'ячеслава Чорновола та Міцкевича – у напрямку вул. Шопена.

Житомир:

  • вул. Покровська, 21;
  • вул. Покровська, 148-А;
  • вул. Покровська, 187;
  • перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;
  • вул. Чуднівська, 103.

Сміла:

  • перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;
  • перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.

Чернівці:

  • вул. Січових Стрільців, 6;
  • вул. Хотинська, 3.

Миколаїв:

  • перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.

Стрий:

  • перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.

Київська область:

  • 80 км+444 автодороги Н-01 – у напрямку с. Леонівка;
  • 79 км+010 автодороги Н-01 – у напрямку с. Леонівка;
  • 27 км+784 автодороги Р-69 – у напрямку Київської ГЕС;
  • 2 км+817 автодороги Н-07 – у напрямку с. Гоголів;
  • 0 км+459 автодороги М-01-01 – у напрямку м. Бровари;
  • 21 км+843 автодороги М-07 – у напрямку Києва.

Рівненська область:

  • 322 км+490 автодороги М-06 – у напрямку с. Колоденка;
  • 299 км+873 автодороги М-06 – у напрямку Києва;
  • 299 км+894 автодороги М-06 – у напрямку Рівного;
  • 349 км+001 автодороги М-06 – у напрямку Рівного;
  • 346 км+900 автодороги М-06 – у напрямку Рівного.

Дніпропетровська область:

  • 985 км+548 автодороги М-30 – у напрямку Дніпра;
  • 23 км+663 автодороги Н-08 – у напрямку Дніпра.

Кіровоградська область:

  • 784 км+099 автодороги М-30 – у напрямку Олександрії;
  • 619 км+385 автодороги М-30 – у напрямку с. Кринички.

Львівська область:

  • 50 км+620 автодороги М-11 – у напрямку с. Шегині;
  • 110 км+049 автодороги М-09 – у напрямку Львова;
  • 23 км+475 автодороги М-10 – у напрямку Новояворівська.

Волинська область:

  • 72 км+938 автодороги Р-15 – у напрямку Володимира;
  • 155 км+608 автодороги М-19 – у напрямку с. Підгайці;
  • 154 км+741 автодороги М-19 – у напрямку с. Прилуцьке.

Закарпатська область:

  • 229 км+122 автодороги Н-13 – у напрямку Ужгорода;
  • 15 км+826 автодороги Н-09 – у напрямку с. Лалово;
  • 805 км+120 автодороги М-06 – у напрямку Ужгорода;
  • 805 км+120 автодороги М-06 – у напрямку Мукачева.

Вінницька область:

  • 336 км+814 автодороги М-30 – у напрямку с. Вербка;
  • 336 км+906 автодороги М-30 – у напрямку с. Громадське.

Житомирська область:

  • 2 км+283 автодороги М-21-01 – у напрямку Житомира.

Тернопільська область:

  • 250 км+096 автодороги М-19 – у напрямку с. Великі Млинівці.

Івано-Франківська область:

  • 4 км+482 автодороги Н-18 – у напрямку Івано-Франківська.

Черкаська область:

  • 192 км+446 автодороги Н-16 – у напрямку с. Легедзине;
  • 530 км+055 автодороги М-30 – у напрямку с. Мала Севастянівка.
  • Водночас комплекс автоматичної фіксації у Мукачеві на вул. Івана Франка, 74 відключили від системи.

«Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість – це збережені життя», – наголосив Білошицький.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ готує низку заходів для зменшення аварійності на українських дорогах. Зокрема, йдеться про повернення «Фантомів» та посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський наголошував, що відповідальність за систематичні порушення має бути відчутною та невідворотною. Серед інших пріоритетів МВС – безпека пасажирських перевезень та врегулювання питання керування легким електротранспортом.

Теги: МВС ДТП дорожній рух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автіка в'їхала у літню терасу ресторану на вулиці Великій Васильківській 17 серпня 2026 року
ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року
Вчора, 15:31
24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду
Смертельна ДТП на Житомирському шосе у Києві: загинули жінка та дворічна дитина
10 серпня, 08:48
Поліцейська, яка збила дитину у Прилуках
Поліцейській, яка на смерть збила шестирічну дівчинку в Прилуках, оголошено вирок
4 серпня, 15:33
Поліція Київщини розслідує обставини ДТП на Білоцерківщині
Навчався водінню на березі Росі: на Київщині неповнолітній на «ВАЗі» наїхав на відпочивальницю
3 серпня, 09:43
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії
На Львівщині через зіткнення легковика з автобусом травмувалися 11 людей
1 серпня, 15:35
Водійка порушила правила, виїхавши на зустрічну смугу
Загинули мати та 13-річний син: винуватицю смертельної ДТП на трасі «Київ – Чоп» позбавлено волі
27 липня, 13:26
Для чоловіків віком від 10 до 39 років ДТП залишаються найпоширенішою причиною смерті
У ДТП за рік загинуло понад мільйон людей у світі: яка ситуація в Україні
24 липня, 05:15
У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина
У центрі Києва 23 липня обмежать рух: причина
22 липня, 21:56
Автівка порушника мала характерні сліди зіткнення
У Печерському районі п'яний водій в’їхав в авто та втік з місця аварії
22 липня, 16:14

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 19 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня 2026: традиції та молитви
Вчителям вдруге за рік підвищать зарплати: скільки отримуватимуть педагоги
Вчителям вдруге за рік підвищать зарплати: скільки отримуватимуть педагоги
На дорогах України побільшало камер автофіксації: список локацій
На дорогах України побільшало камер автофіксації: список локацій
Харківська ОВА розширила зону обов'язкової евакуації: які населені пункти додали
Харківська ОВА розширила зону обов'язкової евакуації: які населені пункти додали
Команда Save Ukraine врятувала з окупації ще 28 дітей та підлітків
Команда Save Ukraine врятувала з окупації ще 28 дітей та підлітків
Сервіси Приватбанку перестали працювати
Сервіси Приватбанку перестали працювати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
112K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
76K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Сьогодні, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Сьогодні, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Сьогодні, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Сьогодні, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua