Харківська ОВА розширила зону обов'язкової евакуації: які населені пункти додали

Загалом виїхати з небезпечних територій мали 142 людини, а для родин із дітьми у трьох селах запровадили примусову евакуацію

Харківська обласна військова адміністрація розширила зону обов'язкової евакуації населення. До переліку додали ще чотири населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Харківської області.

Обов'язкову евакуацію оголосили з таких населених пунктів:

Калинове;

Чорноглазівка;

Карасівка;

Миронівка.

Водночас у Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці запровадили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми.

«Загалом потребують переміщення 142 людини, серед них 6 дітей та одна маломобільна особа», – зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА закликав жителів визначених населених пунктів не зволікати з виїздом та евакуюватися на безпечніші території Харківської області.

Маршрути евакуації відпрацювали спільно з правоохоронцями, органами місцевого самоврядування та волонтерами. За словами Синєгубова, евакуйовані отримають необхідний супровід та допомогу в транзитному центрі.

Нагадаємо, з початку літа в Україну з тимчасово окупованих територій повернули 60 громадян. Серед евакуйованих були маломобільні люди та громадяни з важкими захворюваннями серця.

Під час транспортування залучили спеціалізоване медичне обладнання та бригади швидкої допомоги. Повернутим українцям також надають допомогу з відновленням документів, вирішенням житлових питань та медичним супроводом.