Команда Save Ukraine врятувала з окупації ще 28 дітей та підлітків

Кожен з евакуйованих пройшов через постійний тиск, погрози та страх

Врятовані діти вже перебувають у безпеці та проходять курс реінтеграції у спеціалізованих центрах

Команда організації Save Ukraine успішно повернула з тимчасово окупованих територій ще 28 дітей та підлітків. Порятунок відбувся завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу команди.

«Кожен із них пройшов через постійний тиск, погрози та страх, але сьогодні це нарешті позаду», – йдеться у повідомленні.

Серед евакуйованих юнаків є 20-річний Святослав, який дивом уцілів під час ударів російських безпілотників та бачив примус під час проведення псевдореферендуму. Після досягнення повноліття загарбники почали тиснути на нього, вимагаючи вступити до збройних сил РФ.

Іншого юнака, 18-річного Андрія, змушували навчатися на оператора дронів та внесли до списків на першочергову мобілізацію, поставивши ультиматум щодо підписання контракту.

Також вирватися вдалося 18-річному Олексію, якому під загрозою розправи над родиною нав'язали російський паспорт, а повістку до армії загарбників вчителька вручила просто під час шкільного уроку.

Наразі ці та ще 25 врятованих дітей проходять комплексну реінтеграцію в центрах «Надії та відновлення». Там фахівці надають їм кваліфіковану психологічну підтримку, допомагають із відновленням документів та забезпечують безпечним прихистком.

«Втім сотні тисяч українських дітей досі залишаються під контролем РФ. Окупаційна влада посилює тиск, намагається стерти українську ідентичність дітей та готує підлітків до служби в російській армії», – нагадали в ініціативі.

Раніше Офіс омбудсмана відзвітував про успішну евакуацію 60 людей з окупованих територій. Серед них – люди похилого віку, які потребують тривалого лікування та подальшої соціальної адаптації.

Наразі на повернутих українців уже чекають рідні у Київській, Івано-Франківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.