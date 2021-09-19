91-річна жителька Рівненщини вакцинувалася від Covid-19

Жінка є однією з довгожительок громади

Жителька села Забужжя Рівненської громади Гиричук Ольга Зосимівна отримала щеплення від коронавірусу. Про це йдеться на сайті Рівненської громади.

Жінка – одна із довгожительок громади.

«Поважний вік – 91 рік не вплинув на світлий розум та життєрадісність пацієнтки. Ольга Зосимівна вакцинувалася в пункті щеплень Забузької АЗПСМ з посмішкою і щирою впевненістю, що проживе набагато більше обіцяних «трьох років після вакцинації», – пожартували на сайті громади.

Нагадаємо, українська влада готує законопроєкт про посилення відповідальності за підробку медичних документів. Роблять це на тлі зростання повідомлень про купівлю підроблених довідок про вакцинацію проти коронавірусу.

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