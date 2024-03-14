Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня

Львівський окружний адміністративний суд відмовив Порошенку щодо його позову у справі про заборону на виїзд за кордон

Нацбанк раптово знизив облікову ставку, Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ, Порошенко програв суд у справі про заборону на виїзд за кордон. «Главком» склав добірку новин 14 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Нацбанк раптово знизив облікову ставку

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 15,0% до 14,5% річних з 15 березня 2024 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.

Раніше Нацбанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ знизив ставку до 22%. У вересні НБУ знизив ставку до 20%, у жовтні – до 16%, у грудні – 15%.

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У січні 2024 року НБУ вирішив зберегти ставку на рівні 15%.

Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони України представило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил.

Алгоритм зарахування на військову службу складається з 4-х етапів:

вибір посади та військової частини;

співбесіди та комунікації з військовою частиною;

оформлення в ТЦК та СП;

направлення та проходження військової служби.

Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

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Порошенко програв суд у справі про заборону на виїзд за кордон

Львівський окружний адміністративний суд відмовив п'ятому президентові Петру Порошенку у задоволенні позову до першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7-го прикордонного Карпатського загону. Політик хотів компенсації затрат на переліт до США.

За словами прессекретарки суду Тетяни Романів, 13 березня було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою Порошенку повністю відмовили у задоволенні позову.

АРМА отримала нову символіку

Президент України Володимир Зеленський затвердив символіку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зокрема, емблемою АРМА став чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору. На щиті у центрі вміщено зображення сови з розгорнутими крилами, вище якого – знак княжої держави Володимира Великого, нижче – п'ять п'ятипроменевих зірок. Усі зображення золотого кольору.

Суд ухвалив рішення у справі Гринкевича

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня.

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Зокрема, суд зменшив розмір застави Гринкевича до 469 млн грн. Він є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько, у межах справи про постачання одягу для ЗСУ.