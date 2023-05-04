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Київ посилить захист урядового кварталу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ посилить захист урядового кварталу
фото з відкритих джерел

Росіяни не полишають спроб атакувати Київ

У Києві буде посилена оборона неба над урядовим кварталом після погроз РФ атакувати будівлі центральної влади. Про це повідомив член комітету парламенту з нацбезпеки Федір Веніславський в ефірі «Радіо свобода».

«Від перших днів війни ворог завдавав ударів по центрам прийняття рішень. Достатньо згадати Харківську ОДА, Миколаївську ОДА, які були об’єктом саме терористичних ракетних та бомбових ударів РФ. І квартал урядовий був під прицілом. Але завдяки умілим зусиллям наших військ ППО урядові будівлі не постраждали», – розповів Веніславський.

Депутат додав, що, за його даними, дії з прикриття неба над Києвом будуть нарощуватися, і, зокрема, пильнуватимуть центр міста.

«Київ як столиця має як символічне значення для громадян України і має важливе психологічне значення для росіян. Тому вони безперечно будуть продовжувати намагатися завдавати таких ударів. Бути впевненими, що вони не принесуть результату ми не можемо, але те, що ми до цього готові – це точно», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, ворог здійснив чергову невдалу спробу підступно обстріляти столицю.

Як повідомлялося, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки.

Теги: небезпека столиця Федір Веніславський ворог обстріл Київ війна

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