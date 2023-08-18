Арестович зробив скандальний прогноз, коли закінчиться війна, і розлютив українців

За словами Олексія Арестовича, війна триватиме до тих пір, поки українці «не змінять щось у собі»

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович зробив скандальний прогноз про завершення війни. На його думку війна закінчиться тоді, коли «українці змінять щось у собі».

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«Війна буде продовжуватися доти, доки ми не приймемо необхідність зазирнути всередину себе і змінити щось у собі та у своєму ставленні до світу», – написав Арестович.

Пост Олексія Арестовича скріншот

За словами Арестовича, війна закінчиться не тоді, коли росіяни програють на полі бою, не через повний провал плану по знищенню української держави, а коли українці змінять своє ставлення до світу. Проте такий тезис викликав хвилю обурення в користувачів соціальних мереж: на Арестовича посипався шквал критики.

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«Дядя так загрався в ліпшого друга росіян, що почав разом з ними ненавидіти українців та звинувачувати нас у війні»;

«Що взяти з москаля, якого недолею занесло в Україну і примусило грати патріота нерідної країни?»;

«Він класичний нарцис і аб'юзер. І його слухачі – це його жерва, яку він спочатку всіляко облизує і розслабляє, а потім б'є в травму і ламає, намагаючись підсадити на гачок залежності від його уваги та присутності»;

«Буде війна, поки ур*ди всілякі витрачатимуть мільйони на озеленення та бруківку, а ВЛК та військомати продавати довідки», – пишуть обурені українці.

Реакція українців на пост Олексія Арестовича скріншот

Зазначимо, що користувачі також побачили у словах Олексія Арестовича прихований сенс. Вони зазначають, що провокативна фраза доказує правоту слів Арестовича, адже не всі люди замислюються над тим, що в них всередині.

«Людина заглядає всередину, і там починається ще одна війна. Потрібно примиряти свідомість та підсвідомість»;

«О, зараз знову почнеться виття, що Ви маєте нахабство звинувачувати у війні виключно українців і цим нібито обіляти та знімати провину з усіх росіян»;

«Ну, не зможуть всі заглянути в себе, а частина не захоче. І навіть більшість не зможе. Дуже мала частина людей спробує розглянути себе з середини, дуже мала. І що? Війна вічна?»;

«Що всередині, те й зовні». Мені здається, що зараз Ви кажете саме про це», – пишуть користувачі соціальних мереж.

Реакція українців на пост Олексія Арестовича скріншот

Нагадаємо, що Олексій Арестович неодноразово давав різні припущення, коли закінчиться війна в Україні.

Перший оптимістичний прогноз ще у березні минулого року, на початку повномасштабного вторгнення, дав Олексій Арестович, який на той час був радником Офісу президента. Тоді він заявив, що активна фаза війни має закінчитися через два-три тижні.

«Вони (росіяни – «Главком») будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде», – заявив Арестович в етері телемаратону.

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Згодом ексрадник Банкової дав зрозуміти, що свідомо обманював українців, аби заспокоїти їх.

«24-го цих людей потрібно було рятувати. Потрібно було втримати країну, щоб надірвана волосина, на якій все висіла, тряслася і розгойдувалася, не обірвався. У мене був вибір: «два-три тижні» або мільйони людей з дахом, що з'їхав, провалилися в паніку, що біжать із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів та інсультів, країна, що втратила здатність до опору. Я зробив свій вибір. Коли закінчиться війна, мине час, найрозумніші ще оцінять ці «два-три тижні», – наголосив Арестович.

Зазначимо, що на Арестовича подали заяву в СБУ через його скандальну заяву про українців.