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Арестович зробив скандальний прогноз, коли закінчиться війна, і розлютив українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Арестович зробив скандальний прогноз, коли закінчиться війна, і розлютив українців
Черговий пост Олексія Арестовича спричинив бурхливе обговорення в мережі
фото з відкритих джерел

За словами Олексія Арестовича, війна триватиме до тих пір, поки українці «не змінять щось у собі»

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович зробив скандальний прогноз про завершення війни. На його думку війна закінчиться тоді, коли «українці змінять щось у собі».

«Війна буде продовжуватися доти, доки ми не приймемо необхідність зазирнути всередину себе і змінити щось у собі та у своєму ставленні до світу», – написав Арестович.

Пост Олексія Арестовича
Пост Олексія Арестовича
скріншот

За словами Арестовича, війна закінчиться не тоді, коли росіяни програють на полі бою, не через повний провал плану по знищенню української держави, а коли українці змінять своє ставлення до світу. Проте такий тезис викликав хвилю обурення в користувачів соціальних мереж: на Арестовича посипався шквал критики.

  • «Дядя так загрався в ліпшого друга росіян, що почав разом з ними ненавидіти українців та звинувачувати нас у війні»;
  • «Що взяти з москаля, якого недолею занесло в Україну і примусило грати патріота нерідної країни?»;
  • «Він класичний нарцис і аб'юзер. І його слухачі – це його жерва, яку він спочатку всіляко облизує і розслабляє, а потім б'є в травму і ламає, намагаючись підсадити на гачок залежності від його уваги та присутності»;
  • «Буде війна, поки ур*ди всілякі витрачатимуть мільйони на озеленення та бруківку, а ВЛК та військомати продавати довідки», – пишуть обурені українці.
Реакція українців на пост Олексія Арестовича
Реакція українців на пост Олексія Арестовича
скріншот

Зазначимо, що користувачі також побачили у словах Олексія Арестовича прихований сенс. Вони зазначають, що провокативна фраза доказує правоту слів Арестовича, адже не всі люди замислюються над тим, що в них всередині.

  • «Людина заглядає всередину, і там починається ще одна війна. Потрібно примиряти свідомість та підсвідомість»;
  • «О, зараз знову почнеться виття, що Ви маєте нахабство звинувачувати у війні виключно українців і цим нібито обіляти та знімати провину з усіх росіян»;
  • «Ну, не зможуть всі заглянути в себе, а частина не захоче. І навіть більшість не зможе. Дуже мала частина людей спробує розглянути себе з середини, дуже мала. І що? Війна вічна?»;
  • «Що всередині, те й зовні». Мені здається, що зараз Ви кажете саме про це», – пишуть користувачі соціальних мереж.
Реакція українців на пост Олексія Арестовича
Реакція українців на пост Олексія Арестовича
скріншот

Нагадаємо, що Олексій Арестович неодноразово давав різні припущення, коли закінчиться війна в Україні.

Перший оптимістичний прогноз ще у березні минулого року, на початку повномасштабного вторгнення, дав Олексій Арестович, який на той час був радником Офісу президента. Тоді він заявив, що активна фаза війни має закінчитися через два-три тижні. 

«Вони (росіяни – «Главком») будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде», – заявив Арестович в етері телемаратону.

Згодом ексрадник Банкової дав зрозуміти, що свідомо обманював українців, аби заспокоїти їх.

«24-го цих людей потрібно було рятувати. Потрібно було втримати країну, щоб надірвана волосина, на якій все висіла, тряслася і розгойдувалася, не обірвався. У мене був вибір: «два-три тижні» або мільйони людей з дахом, що з'їхав, провалилися в паніку, що біжать із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів та інсультів, країна, що втратила здатність до опору. Я зробив свій вибір. Коли закінчиться війна, мине час, найрозумніші ще оцінять ці «два-три тижні», – наголосив Арестович.

Зазначимо, що на Арестовича подали заяву в СБУ через його скандальну заяву про українців. 

Теги: війна українці скандал Олексій Арестович

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