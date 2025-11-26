Головна Скотч Життя
Скандал із «секретом» схуднення: фотосесія Мішель Обами сколихнула соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Мішель Обама демонструє різке схуднення на нових фото
фото: GC Images

Користувачі соцмереж припускають, що секретом схуднення 61-річної Мішель Обами став «Оземпік»

Колишню першу леді США Мішель Обаму запідозрили у вживанні популярного препарату для схуднення «Оземпік». Підозри виникли після того, як бізнесвумен поділилася у своєму особистому блозі кадрами зі зйомки з відомим фотографом Енні Лейбовіц. На знімках дружина Барака Обами позувала у топі, джинсах та чоботах на підборах, демонструючи помітне та різке схуднення. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Інтернет-користувачі в соціальних мережах, зокрема X, швидко відреагували на зміни у фігурі Мішель Обами, припускаючи використання фармацевтичного засобу, який став надзвичайно популярним серед знаменитостей для швидкої втрати ваги. «Це називається Оземпік», «Або персональний тренер і сувора дієта, хоча ні, «Оземпік» набагато простіше» – писали користувачі. Наразі сама Мішель Обама не коментувала припущення фанатів щодо використання «Оземпіка». 

Мішель Обама помітно схудла
Мішель Обама помітно схудла

Водночас у жовтні Мішель Обама відверто висловилася про своє ставлення до старіння та догляду за собою. Вона підкреслила свій пріоритет на здоров'ї та рутині.

«Я не морщуся від свого сивого волосся, але я його фарбую! Моя мама була такою ж. Вона фарбувала волосся до самого кінця. Моє здоров'я завжди було на першому місці. Те, що я їм, тренування, регулярні візити до лікаря – це все, що дозволяє мені насолоджуватися цим часом. Я така ж життєрадісна, як і завжди», – заявила Обама.

Раніше президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом розкритикував колишнього американського лідера Барака Обаму, заявивши, що той отримав Нобелівську премію миру у 2009 році «ні за що».

