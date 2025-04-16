Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пісня з Росії в трендах серед українців. Відома мовознавиця пояснила, хто винен

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Пісня з Росії в трендах серед українців. Відома мовознавиця пояснила, хто винен
Лариса Ніцой прокоментувала скандал довкола популярності пісні російського гурта в українських чартах
фото: shpalta.media

Лариса Ніцой: Хто винуватий? Винувата влада

Пісня Homay російської групи Ay Yola очолила українські чарти на різних платформах, зокрема на Apple Music. Гурт активно підтримує війну РФ проти України, а прослуховування їхніх пісень приносить прибуток країні-агресорці. Українське суспільство б'є на сполох через музичні вподобання молоді, проте державні службовці ніяк не відреагували на ситуацію. На це звернула увазу українська письменниця, педагогиня, громадська діячка, членкиня Національної спілки письменників України Лариса Ніцой в інтерв’ю NTA, повідомляє «Главком».

«Я пишаюся нашим суспільством! Наше суспільство реагує, наше суспільство не дрімає, наше суспільство це помічає. Не влада, не державні службовці, не ті, хто найняті владою для виконання функцій державного механізму. Не вони це відслідковують, не вони це відштрафовують, а це суспільство. Це роблять звичайні громадяни, які опубліковують такі ганебні випадки в нашому суспільстві – піднімається хвиля, суспільство реагує, журналісти висвітлюють», – говорить експертка.

Також Ніцой наголошує, що загальний рівень свідомості громадян в Україні високий, бо подібні теми підіймаються, обговорюються та засуджуються. Водночас письменниця додає: «Хто винуватий? Винувата влада».

«У лютому цього року на сайті Кабінету міністрів була подана петиція: заблокувати пісні російською мовою на стрімінгових платформах в Україні. Тобто, щоб вплинути на українських несвідомих громадян за допомогою державного механізму. Не дати їм можливість слухати московську музику. Петиція всього за три дні набрала 28 184 голоси з потрібних 25 тис. За три дні! Хоча, як правило, голоси збираються три місяці. Зокрема Шмигаль відреагував: він сказав, що немає законодавчих підстав виконати вимогу, яку висуває автор петиції і яку підтримали 28 тис. людей за три дні», – розповідає фахівчиня.

Лариса Ніцой додає, що попри зрілість суспільства держава старається уникати розв'язання подібних питань. Вона зауважує, що якщо міністри хочуть щось зробити, то знаходять для цього можливості – як у випадку з узаконенням продажу землі. Однак, коли йдеться про заборону російської музики в Україні, вони раптом стверджують, що не мають для цього жодних законодавчих механізмів.

Фахівчиня відзначає проблему у всій владі. Як приклад наводить нещодавню заяву голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, який сказав, що держава не може заборонити дітям у навчальних закладах спілкуватися російською, бо ця мова вважається мовою меншин, і така заборона може бути розцінена в ЄС як дискримінація. Ніцой звертає увагу на те, що влада боїться гіпотетичних звинувачень, тоді як мала б рішуче діяти для захисту українців від усього, що пов’язане з країною-агресором.

Нагадаємо, відома мовознавиця Лариса Ніцой закликала батьків провести виховну роботу з дітьми щодо російського контенту. «Їхній безвідповідальний перегляд повертається їм же бумерангом! Сприяє прильотам на їхні ж голови московитських ракет», – говорить експертка.

Також ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.

Читайте також:

Теги: музика Лариса Ніцой

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2025 рік – ювілейний для «Територія А»
«Території А» – 30 років. Таємниці першої української фабрики зірок Культурний фронт
17 березня, 19:30
Степан Гіга почав карʼєру артиста ще у 1980-х роках
Степан Гіга опублікував відео з концерту та потішив шанувальників
17 березня, 09:57
Зібров підтримав Пивоварова на премʼєрі кліпу
«Він – моя муза»: Пивоваров засвітився із Зібровим та зробив зізнання
18 березня, 11:27
Гурт «Бумбокс» перебуває в закордонному турі
Гурти «Без обмежень» і «Бумбокс» отримали статус критично важливих підприємств
18 березня, 14:31
Бригинець: На жаль, сучасна молодь дуже тяжіє до російської музики
Чому молодь досі слухає російську музику? Відомий продюсер дав відповідь
19 березня, 17:00
Зліва направо: Юрко Юрченко, Марина Одольська, «АкваВіта»
«АкваВіта», Марина Одольська, Юрко Юрченко. Продюсер легендарної «Території А» розповів, куди поділися її артисти
21 березня, 10:53

Суспільство

«Зоопарк рішень». Відомий аеророзвідник оцінив ситуацію з виробництвом дронів в Україні
«Зоопарк рішень». Відомий аеророзвідник оцінив ситуацію з виробництвом дронів в Україні
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
Пісня з Росії в трендах серед українців. Відома мовознавиця пояснила, хто винен
Пісня з Росії в трендах серед українців. Відома мовознавиця пояснила, хто винен
Боронила Київ та Кліщіївку: історія медикині, яка пішла на війну у 18 років
Боронила Київ та Кліщіївку: історія медикині, яка пішла на війну у 18 років
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Як боротися з дронами на оптоволокні? Відомий військовий пропонує влаштувати тест для Академії наук
Як боротися з дронами на оптоволокні? Відомий військовий пропонує влаштувати тест для Академії наук

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
64K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
26K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
13K
У Кремлі розкритикували заяву Каллас щодо параду 9 травня у Москві
9762
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua