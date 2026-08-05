Спека до 38° в Україні не відступає: погода на 5 серпня 2026 року

Вдень у столиці синоптики знову попереджають про аномальну температуру

У середу, 5 серпня, синоптична ситуація в Україні не зміниться: антициклон і розпечене повітря на висотах знову забезпечать більшості регіонів пекучу спеку до 38°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

5 серпня Україна знову опиниться під владою сухої жаркої погоди – антициклон і сухе розпечене повітря на висотах не дають ані краплі дощу, ані бодай натяку на прохолоду. Температура вночі 18–23° – навіть темрява не рятує від задухи. Вдень по більшості областей – сильна спека 35–38°, лише на сході та північному сході країни трохи легше – 30–34°. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с – мляво й без жодної свіжості.

У середу, 5 серпня, у Києві знову суха жарка погода без опадів – другий день поспіль столиця смажиться в антициклоні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 18–23°, вдень сильна спека 35–38°; у Києві вночі 21–23°, вдень – знову пекучі 35°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим. Поки що місяць виправдовує найгірші прогнози – спека не відступає. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року.

На тлі аномальної температури медики нагадують, як пережити екстремальну спеку без шкоди для здоров'я.