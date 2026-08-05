Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спека до 38° в Україні не відступає: погода на 5 серпня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Спека до 38° в Україні не відступає: погода на 5 серпня 2026 року
5 серпня антициклон не відпускає більшість регіонів України
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики знову попереджають про аномальну температуру

У середу, 5 серпня, синоптична ситуація в Україні не зміниться: антициклон і розпечене повітря на висотах знову забезпечать більшості регіонів пекучу спеку до 38°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

5 серпня Україна знову опиниться під владою сухої жаркої погоди – антициклон і сухе розпечене повітря на висотах не дають ані краплі дощу, ані бодай натяку на прохолоду. Температура вночі 18–23° – навіть темрява не рятує від задухи. Вдень по більшості областей – сильна спека 35–38°, лише на сході та північному сході країни трохи легше – 30–34°. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с – мляво й без жодної свіжості.

Спека до 38° в Україні не відступає: погода на 5 серпня 2026 року фото 1

У середу, 5 серпня, у Києві знову суха жарка погода без опадів – другий день поспіль столиця смажиться в антициклоні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 18–23°, вдень сильна спека 35–38°; у Києві вночі 21–23°, вдень – знову пекучі 35°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим. Поки що місяць виправдовує найгірші прогнози – спека не відступає. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року.

На тлі аномальної температури медики нагадують, як пережити екстремальну спеку без шкоди для здоров'я.

Читайте також:

Теги: погода столиця вітер повітря Україна Укргідрометцентр спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
10 липня, 16:13
До Омського НПЗ безпілотникам довелося долати майже 2400 км в обхід систем ППО
Дрони дісталися Сибіру: для України не залишилось недосяжних цілей
11 липня, 07:30
Армії багатьох країн, зокрема й Україна, витратили рекордну кількість ракет ППО і зіткнулися з їх дефіцитом
Lockheed Martin розповів, коли з'явиться нова дешевша ракета для Patriot
30 липня, 05:15
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Україна системно руйнує плани Росії
Росія втратила можливість воювати по-старому – командувач Нацгвардії
10 липня, 11:18
Британія розробляє балістичні ракети для України
Лондон прискорив секретну ракетну програму для України
16 липня, 16:00
Дизель та газ помітно здорожчали. Ціни на пальне 28 липня 2026 року
Дизель та газ помітно здорожчали. Ціни на пальне 28 липня 2026 року
28 липня, 07:50
Раніше Трамп позитивно висловлювався про українські технології у сфері безпілотників та можливість співпраці з Україною у цьому напрямку
Сікорський розповів, що може зробити Зеленського улюбленцем Трампа
26 липня, 16:34
Американська блогерка Лора Лумер під час візиту на енергетичний об'єкт ДТЕК у Київській області
Лора Лумер відвідала відновлену після ракетного удару підстанцію на Київщині
28 липня, 08:35
У ДСНС закликали не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати непогашені вогнища та не кидати недопалки
Понад 30 займань за добу. На Київщині вирують пожежі через спеку та посуху
3 серпня, 14:47

Суспільство

Спека до 38° в Україні не відступає: погода на 5 серпня 2026 року
Спека до 38° в Україні не відступає: погода на 5 серпня 2026 року
5 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
5 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 5 серпня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 серпня 2026: традиції та молитва
У Франківську водій автобуса образив матір загиблого воїна і поплатився за це роботою
У Франківську водій автобуса образив матір загиблого воїна і поплатився за це роботою
«Пакунок малюка» доповнено особливим подарунком. Мінсоцполітики звернулося до родин
«Пакунок малюка» доповнено особливим подарунком. Мінсоцполітики звернулося до родин
Терехов озвучив необхідний пакет підтримки для працівників прифронтових територій
Терехов озвучив необхідний пакет підтримки для працівників прифронтових територій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
56K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua