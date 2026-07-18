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Яке релігійне свято відзначається 19 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 19 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 19 липня в церковному календарі – День пам'яті преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, та преподобного Паїсія Києво-Печерського

19 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, а також святих отців шести Вселенських соборів. У народній традиції цей день називають Мокрини, адже з ним пов'язували початок періоду частіших дощів, за якими наші предки передбачали погоду та майбутній урожай.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Преподобна Макрина, яка була сестрою святителя Василія Великого

Яке релігійне свято відзначається 19 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Свята Макрина жила у IV столітті в Каппадокії. Вона походила з відомої християнської родини та була старшою сестрою святителів Василія Великого, Григорія Ніського і Петра Севастійського.

За переказами, її матері перед пологами з’явився ангел, який наказав назвати новонароджену Феклою, проте в родині дівчинку частіше звали Макриною на честь її благочестивої бабусі.

Після раптової смерті свого нареченого Макрина вирішила присвятити життя служінню Богові й дала обітницю безшлюбності. Разом із матір’ю вона виховувала молодших братів і сестер, серед яких були майбутні святителі Василій Великий та Григорій Ніський. Згодом, після смерті батька, вони з матір'ю прийняли чернечий постриг і заснували жіночу чернечу громаду, в якій Макрина стала її духовною наставницею та здобула авторитет завдяки благочестивому життю, милосердю і подвижництву.

Церковні перекази свідчать, що преподобна мала дар чудотворення: під час голоду за її молитвами в монастирі з'являлася пшениця, також вона зцілювала хворих.

Інші святкування

У церковному календарі цього року неділя, 19 липня, також присвячена пам'яті святих отців шести Вселенських соборів. Це перехідне святкування, яке відбувається у найближчу неділю до 16 липня. Церква цього дня згадує єпископів і богословів, які брали участь у Вселенських соборах, захищали основи християнського віровчення та ухвалювали ключові догматичні рішення.

А ще 19 липня вшановують преподобного Дія Константинопольського – ігумена монастиря V століття, преподобного Паїсія Києво-Печерського, чиї мощі спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, благовірних сербських правителів Стефана та його матері Милиці, а також згадують знайдення у 1903 році мощів преподобного Серафима Саровського.

Молитва дня

19 липня під час богослужінь у храмах звершуються читання зі Святого Письма, визначені для сьомої неділі після П'ятдесятниці та пам'яті святих отців. Воскресна служба поєднується зі службою святим отцям, а на Божественній літургії читаються визначені Апостол і Євангеліє, а також виконуються відповідні прокимни, алилуарії та причасні піснеспіви.

Віряни моляться преподобній Макрині про здоров'я для себе та близьких, просять миру, родинного благополуччя та мудрості у вихованні дітей.

О, свята преподобна мати Макрино! Ти з юності піднесла серце своє до Бога, обравши шлях чистоти, мудрості та любові до ближніх. Своїм праведним життям і щирою вірою ти стала духовною наставницею та опорою для своєї родини й багатьох вірян.

Поглянь на нас, що з вірою та любов'ю молитовно звертаються до тебе. Виблагай у Всемилостивого Господа Бога мир для нашої землі, спокій для наших осель та злагоду в родинах. Зціли хвороби наші, як зцілювала ти хворих за життя свого, і даруй здоров'я тілесне та душевне нам і близьким нашим.

Ублагай Творця, щоб оберігав дітей наших, дарував нам мудрість у їхньому вихованні, наставляв їх на шлях правди та благочестя. Будь нашою заступницею у хвилини смутку та помічницею в усякому доброму ділі. Нехай твоїми молитвами ми прославимо Пресвяту Трійцю – Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Також у цей день у храмах співають коротку молитовну пісню (тропар), присвячену святій:

В тобі, мати, точно збереглося те, що в нас за образом Божим; бо, взявши хрест, ти пішла за Христом і ділом навчала не дбати про тіло, яке промине, а турбуватися про душу – єство безсмертне. Тому, преподобна Макрино, разом з ангелами радіє дух твій.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Мокрини», оскільки з цього періоду зазвичай починалася сира та дощова погода.

Наші предки уважно спостерігали за природними явищами 19 липня, аби спрогнозувати погоду на осінь та майбутній урожай:

  • Дощ на Мокрину – знак того, що наступного року вродиться багатий урожай жита, проте найближчі дні будуть вологими.
  • Ясний і сонячний день зранку – очікується тривале «бабине літо», а найближчі шість тижнів минуть без істотних опадів.
  • Багато ранкової роси – провісник теплої та ясної погоди.
  • Бджоли активно літають біля квітів – утримається гарна погода, тоді як сильний вітер свідчить про швидку зміну синоптичних умов.

За народними повір'ями, сон у ніч на 19 липня є віщим і віщує удачу. Також вважалося доброю прикметою потрапити цього дня під дощ – це обіцяло міцне здоров'я на весь рік.

Церква закликає провести цей день у молитві, мирі та благочесті. День вважається сприятливим для примирення, щирих розмов із близькими, домашніх справ (прибирання, прання) та збору лісових ягід чи грибів. Доброю традицією вважається нагодувати або прихистити бездомну тварину.

Що не можна робити

У церковній традиції немає спеціальних заборон на працю чи домашні справи, однак вірянам рекомендують уникати сварок, образ, лихослів'я, заздрості та інших вчинків, які суперечать християнським моральним принципам.

Водночас існують суворі моральні та народні обмеження. Забороняється:

  • відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;
  • вживати алкогольні напої;
  • займатися заготівлями (солити огірки, квасити капусту чи робити квас);
  • приносити додому знайдені на вулиці речі або гроші, щоб не перебрати на себе чужі проблеми.

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Теги: церква свята Українська православна церква релігія православна церква Україна традиції свято

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