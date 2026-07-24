Ціни на продукти в Ірані зросли до 400% через війну зі США

Рослинна олія в Ірані подорожчала на 431% за рік

У Ірані зафіксували різке подорожчання харчів на тлі наслідків війни зі США та попереднього загострення конфлікту з Ізраїлем – окремі товари подорожчали до 400%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Що подорожчало найбільше

За даними іранського агентства Khabar Online, за останній рік у країні зафіксували безпрецедентне зростання цін на їжу, яке стало головним джерелом суспільного невдоволення. Найпомітніше подорожчали базові товари, які щодня купують домогосподарства, – окремі позиції зросли в ціні на 300–400%.

Зокрема, з травня 2025-го до травня 2026 року:

рослинна олія подорожчала на 431%;

яйця подорожчали на 342%;

курятина подорожчала приблизно так само.

Інше іранське видання Rajanews, пов'язане з жорстким політичним крилом, стверджує, що від початку президентського терміну Масуда Пезешкіана в липні 2024 року ціни на продукти в країні зросли втричі. Раніше «Главком» писав, що на тлі санкцій і блокади ціни на рис, курку, яйця та ліки в Ірані вже зростали втричі-вчетверо, попри запевнення влади про наявність продуктів на ринку. За тими ж даними, війна і санкції коштували Ірану понад мільйон робочих місць, а ще 130 тисяч людей залишилися без роботи через страйки на заводах.

фото з відкритих джерел

Причини подорожчання

Серед причин різкого зростання цін іранські медіа називають Дванадцятиденну війну між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року, а також нинішній конфлікт між США та Іраном. Військова ескалація вдарила по споживчому ринку та посилила тиск на населення. Логістичні проблеми через регіональну нестабільність вже зірвали світові поставки іранських фісташок, ціни на які зросли до максимуму з 2018 року.

Протести через дорожнечу спалахували вже в січні

Подорожчання їжі й падіння національної валюти вже виводили іранців на вулиці. На початку 2026 року в країні спалахнули криваві протести – тоді інфляція перевищувала 40%, а ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 60%. Протестувальники в кількох регіонах підпалювали будівлі та бази воєнізованого формування Басідж, підпорядкованого Корпусу вартових ісламської революції. Найгостріші сутички з силовиками сталися в місті Лордеган, де загинули щонайменше двоє людей. Нинішнє зростання цін – до 400% за окремими позиціями – суттєво перевищує показники, які взимку вже призвели до заворушень.

Яка провінція постраждала найбільше

Найбільше річна інфляція вдарила по провінції Хормозган – за даними Nournews, пов'язаного з Вищою радою національної безпеки Ірану, там вона сягнула 101,4%. Адміністративний центр провінції – портове місто Бендер-Аббас, а сама провінція межує з Ормузькою протокою.

Слідом ідуть провінції Хузестан і Бушер, де інфляція становила 98,9% та 96,5% відповідно. Подорожчання продуктів посилює внутрішній тиск на іранську владу: війна та ризики для логістики дедалі відчутніше впливають не лише на енергетику й торгівлю, а й на повсякденні витрати населення.

Нагадаємо, аналітики Bloomberg прогнозували рекордний стрибок цін через війну в Ірані ще навесні – через закриття Ормузької протоки, критично важливої для світових поставок нафти.