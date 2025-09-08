Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія вирішила всиновити дитину

Олена Чернінька написала книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач» у пам'ять про сина, який вважався зниклим безвісти

Син Черніньки з позивним Лемберг загинув на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників

Письменниця, фотохудожниця, журналістка Олена Чернінька, син якої загинув на фронті, написала, що хоче всиновити дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексдружини підозрюваного у вбивстві колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

У дописі жінка попросила поради щодо процедури всиновлення. У коментарях вона уточнила, що мова про десятирічну дитину.

Як повідомлялося, син Черніньки Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберг захищав Україну від російських загарбників у розвідці третього мехбату 93-ї бригади. Чоловік пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення Росії.

Олена Чернінька написала книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач». Вона про горе, що випало на долю самої авторки – з 20 травня 2023 року її син вважався зниклим безвісти у Бахмуті.

Раніше Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві ексспікера Верховної ради, народного депутата Андрія Парубія.

Олена Чернінька зазначила, що затриманий Михайло Сцельніков майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Як відомо, затриманий просився, щоб його Україна обміняла до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина». Син затриманого Михайла Сцельнікова та письменниці Олени Чернінькою служив у лавах ЗСУ та загинув у боях за Бахмут. Олена Чернінька каже, що виховувала сина самостійно, а спілкуватись з колишнім чоловіком доводилось лише тоді, коли вони отримали звістку про загибель сина.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

До слова, у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. Попередню кваліфікацію – умисне вбивство, змінили на посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.