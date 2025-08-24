США зупинили постачання зброї Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву

Центр протидії дезінформації закликав громадян ретельніше перевіряти інформацію

Мережею поширилась інформація про нібито призупинку постачання озброєння США для України. Центр протидії дезінформації та керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зробили заяви, передає «Главком».

Зауважимо, у повідомленні Clash йшлося, що адміністрація президента США Дональда Трампа зупиняє поставки ракет Patriot та іншої американської зброї через низькі запаси.

«Інформація про «призупинку постачання озброєнь США» для України – дезінформація, яку свідомо вкинули в наш інформаційний простір під виглядом свіжої новини. Насправді ж – це старий фейк, якому вже не перший місяць. Ретельніше перевіряйте інформацію», – йдеться у повідомленні ЦПД.

Андрій Коваленко повідомив, що постачання озброєнь США для України ніхто не обмежував. За його словами, Росія «зробила вкид».

Нагадаємо, у липні повідомлялось, що Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на $322 млн.

Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.

Другий пакет передбачає обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.