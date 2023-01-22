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Без матерів залишились четверо дітей: у Броварах попрощались із ще двома жертвами авіакатастрофи

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Без матерів залишились четверо дітей: у Броварах попрощались із ще двома жертвами авіакатастрофи
Тетяну Бойченко та Марину Грановську поховали 22 січня
фото з відкритих джерел

Жінки загинули біля дитсадка «Джерельце»

У Броварах попрощались із Тетяною Бойченко та Мариною Грановською, які загинули через авіакатастрофу 18 січня. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. 

«Сьогодні в останню путь провели Тетяну Бойченко та Марину Грановську... Жінки загинули під час трагедії 18 січня в дитячому садочку «Джерельце». У Тетяни залишилась маленька донечка, у Марини – троє діток. Щирі співчуття чоловікам загиблих  Станіславу та Анатолію, дітям,  рідним та близьким Тетяни та Марини... Вічна пам'ять...», – написав Сапожко.

Нагадаємо, уранці 18 січня у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає.

Перші результати розслідування авіатрощі в Броварах, у якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, можуть стати відомі наприкінці наступного тижня. Про це в етері національного телемарафону розповів представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський. 

До слова, 21 січня у Києві відбулося прощання з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими працівниками міністерства, що загинули під час авіакатастрофи у Броварах.

Більшість присутніх на прощанні не приховували сліз, ледь стримувало емоції і президентське подружжя. Зеленський, Стефанчук, Данілов: хто проводжав міністра МВС у останню путь.

Читайте також: Катастрофа у Броварах. Деталі, версії і пам’ять про жертв
Теги: війна авіакатастрофа Київщина

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