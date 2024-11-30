Синоптики оголосили І рівень небезпеки у шістьох областях

Через туман видимість буде 200-500 м

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях сьогодні очікується туман. Про це попереджає Укргідрометцентр.

"Вночі та вранці 30 листопада у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях туман. I рівень небезпеки, жовтий», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, видимість буде 200-500 м.

"Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту», – додали в Укргідрометцентрі.

У деяких областях 30 листопада очікується туман Укргідрометцентр

Нагадаємо, що завтра також очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. Вона може впливати на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.