Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року
4–6 липня у більшості областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22–24° тепла

У неділю, 5 липня, в Україні хмарність мінлива, у більшості регіонів дощі та грози, водночас по більшій частині країни діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни короткочасні дощі, грози, вдень – по більшій частині країни, крім півдня та південного сходу. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 11–16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21–26°, на північному сході країни 18–23°.

Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): 5 липня вночі у східних та Запорізькій областях, вдень на північному сході країни очікуються грози. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року фото 2

Пожежна небезпека

4–6 липня у більшості областей України діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики застерігають від розведення відкритого вогню в екосистемах.

У неділю, 5 липня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 21–26°; у Києві вночі 14–16°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, в Україну наприкінці червня прийшла африканська спека до 38°: жарке повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу охопило Правобережжя, спричинивши надзвичайну пожежну небезпеку.

На тлі спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я. 

Читайте також:

Теги: спека Укргідрометцентр пожежна небезпека повітря вітер дощ погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки негоди на Київщині
На Київщині негода пошкодила лінії електропередач, тисячі споживачів без світла
12 червня, 19:57
Запуск української ракети DART аеростатом
Українська компанія розробила ракету: летить зі стратосфери і стійка до РЕБ
17 червня, 04:00
Скасування святкових заходів зафіксували по всьому Східному узбережжю
США: екстремальна спека паралізувала святкування до Дня незалежності
Вчора, 08:33

Суспільство

Похолодання охопило Україну: синоптики назвали дату повернення спеки
Похолодання охопило Україну: синоптики назвали дату повернення спеки
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року
Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 5 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 липня 2026: традиції та молитва
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Вчора, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua