Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22–24° тепла

У неділю, 5 липня, в Україні хмарність мінлива, у більшості регіонів дощі та грози, водночас по більшій частині країни діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни короткочасні дощі, грози, вдень – по більшій частині країни, крім півдня та південного сходу. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 11–16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21–26°, на північному сході країни 18–23°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): 5 липня вночі у східних та Запорізькій областях, вдень на північному сході країни очікуються грози. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Пожежна небезпека

4–6 липня у більшості областей України діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики застерігають від розведення відкритого вогню в екосистемах.

У неділю, 5 липня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 21–26°; у Києві вночі 14–16°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, в Україну наприкінці червня прийшла африканська спека до 38°: жарке повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу охопило Правобережжя, спричинивши надзвичайну пожежну небезпеку.

На тлі спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я.