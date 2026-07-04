Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 липня

Театральні прем'єри, класика Хвильового, цифрові проєкції Ван Гога та літні вечірки просто неба: куди піти у столиці 4 та 5 липня

Цими вихідними, 4 та 5 липня, на киян та гостей міста чекає різноманітна культурна програма: від класики та театральних експериментів до гучних дискотек просто неба. У суботу та неділю кияни зможуть відвідати масштабне імерсивне шоу «Всесвіт Ван Гога», оцінити українську прем’єру чеської вистави «Мініатюри» та нове прочитання класики від Миколи Хвильового «Сентиментальна історія». Для шанувальників відпочинку на свіжому повітрі готують велику попдискотеку в саду та вечір живої інструментальної музики на панорамному даху.

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Музеї

Андрій Кулагін «Пів століття служіння мистецтву»

Галерея «АВС-арт» презентує ювілейну виставку київського художника Андрія Кулагіна, де представлено понад 50 живописних творів майстра. За десятиліття митець пройшов величезний шлях, виробивши свій відомий стиль. У його творах гармонійно переплітаються майстерність класичної школи та сміливі новаторські рішення.

Роботи автора вирізняє глибока щирість, увага до деталей та тонке розуміння людської душі, а лейтмотивом завжди виступає осмислення людської природи. Кожне полотно має блискучу «режисуру» композиції: вивірені світлові акценти, складна фактура та багата палітра, котрі разом народжують потужний емоційний відгук.

Коли: до 11 липня.

Місце проведення: Галерея «АВС-арт», вул. Глибочицька, 32-В, 3-й поверх.

«Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових». Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цілої мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії та Володимира Трегубових.

Відвідувачі зможуть побачити 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

Імерсивне шоу «Всесвіт Ван Гога»

Міжнародна імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога», яка відкрилася на ВДНГ ще у квітні, за перший місяць роботи стала однією з найвідвідуваніших культурних подій Києва. За цей період експозицію подивилися понад 50 тис. людей, а сумарне охоплення публікацій, рілс і фото у соцмережах перевищило 7 мільйонів переглядів.

Окрема частина експозиції – відтворена спальня Ван Гога, інтерпретація простору, у якому він працював над «Соняшниками», «Жовтим будинком» і«Нічною терасою кафе». У сусідній залі – хронологія життя митця та галерея репродукцій його робіт.

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: ВДНГ, 7-й павільйон, проспект Академіка Глушкова, 1.

Театри

«Мініатюри»

З 3 по 5 липня у столичному Малому театрі тривають гастролі незалежного чеського колективу «Тепер вдих і лети» (Teď, nádech a leť). Серед трьох гастрольних постановок особливу увагу привертає проєкт «Мініатюри», який актори зіграють українською мовою.

Театр, заснований режисером Давідом Зелінкою, працює у жанрі devised theatre – коли основою дійства стають документальні матеріали, реальні спогади та особистий досвід учасників. Від 2023 року чеський колектив активно співпрацює з українськими акторками, які через війну виїхали до Чехії. Зокрема, у київських показах беруть участь Капітоліна Колобова та Валерія Лобачова.

Чому варто звернути увагу на виставу «Мініатюри»:

Формат: Це цикл коротких авторських перформансів, який поєднує особисті спогади, іронію, поезію та театральний експеримент.

Концепція: Творці намагалися втілити утопічну ідею «маленького театру посеред міста» – простору, куди глядач може завітати на короткий час, побачити кілька локальних історій, поспілкуватися з акторами й продовжити свій день.

Мова: На відміну від інших вистав гастрольної програми («Занадто різні світи» та «І люди живуть, Абдул», які йдуть чеською з субтитрами), «Мініатюри» звучатимуть повністю українською.

Після кожного показу на глядачів чекає відкрите обговорення з творчою командою.

Коли: 4 липня, 19:00.

Місце проведення: Малий театр, вул. Гончара,33.

Мюзикл «Чикаго»

Київський національний академічний театр оперети презентує першу в Україні постановку всесвітньо відомого мюзиклу «Чикаго» Джона Кандера. Глядачам представлять адаптацію класичного лібрето Фреда Ебба та Боба Фосса, створеного за однойменною пʼєсою Морін Даллас Воткінс.

«Чикаго» – це сатирична й водночас драматична історія про правосуддя, корупцію, жагу до слави та кримінальний світ США 1920-х років. Постановка поєднує в собі складну джазову хореографію, вокальні номери та масштабні театральні декорації.

Коли: 4-5 липня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Сентиментальна історія»

В основі театральної постановки – однойменна новела Миколи Хвильового, яка досліджує тему пошуку себе, розчарування в ілюзіях та зіткнення романтичних надій із жорстокою реальністю.

Сюжет розгортається довкола головної героїні Б’янки, яка живе в атмосфері 1920-х років. Прагнучи знайти «ідеальну країну» та досконалих людей, вона вирушає у подорож, але стикається з реальним, недосконалим світом. Зрештою героїня усвідомлює, що омріяне майбутнє не приходить саме по собі, а кохання – це не вигаданий образ, а жива і вразлива людина поруч.

Творці вистави наголошують, що текст Хвильового сторічної давнини сьогодні звучить дивовижно актуально, резонуючи з внутрішніми переживаннями сучасної людини серед шуму та викликів епохи.

Коли: 4-5 липня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ (Камерна сцена), Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава: «Приємна несподіванка»

У київському театрі «Актор» відбудеться показ іронічної вистави «Приємна несподіванка». В основі сюжету – історія двох абсолютно різних чоловіків, чиї долі перетинаються через нещасний випадок. Молодий хлопець за рішенням суду змушений доглядати за літнім самотнім євреєм. Проте старий має вкрай сварливий характер і категорично відмовляється від будь-якої допомоги. Те, що починається як вимушене співіснування та постійні суперечки, поступово переростає у глибоку взаємопідтримку.

Постановка створена у жанрі ліричної комедії, де гумор та дотепні діалоги поєднуються з роздумами про самотність, цінність спілкування та зміну життєвих орієнтирів.

У головних ролях: народний артист України Олексій Вертинський та Ігор Іванов.

Коли: 5 липня, 18:00

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Концерти

«Ітс май лайф від 2000-х до сьогодні»

4 липня у столичному Feels Garden влаштують велику дискотеку «Ітс май лайф від 2000-х до сьогодні». Програма заходу об’єднає головні поп- та танцювальні хіти останніх 25 років – від культових треків початку 2000-х (Britney Spears, Usher) до найсвіжіших вірусних треків із TikTok.

Що у програмі:

Танцювальний майданчик просто неба.

Тематичне танцювальне шоу.

Головні хіти кількох поколінь, під які можна підспівувати всім залом.

Коли: 4 липня, 17:000.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Найкрасивіша музика з кіно на даху

Струнний квартет Black Tie представить програму, у якій відомі сучасні композиції прозвучать у класичному аранжуванні.

Концерт пропонує слухачам нове прочитання популярних хітів – без вокалу, але з глибоким емоційним наповненням струнних інструментів. Це можливість почути знайому музику в новому форматі та провести спокійний вечір в атмосферній локації.

Що очікує на гостей:

Виконання сучасних хітів покоління у витонченому класичному звучанні.

Виступ на відкритій терасі Всі. Свої (Д12).

Спокійна атмосфера, що підходить для відпочинку від міської метушні.

Коли: 5 липня, 18:00.

Місце проведення: Галерея D12, вул. Десятинна, 12.

Skofka у Feels Garden

Для шанувальників сучасної української сцени у Києві відбудеться концерт реп-виконавця Skofka. Музикант є одним із найпопулярніших артистів країни, а його відомі треки «Чути гімн», «Додому» та «Не забудем і не пробачим» зібрали мільйонні прослуховування на стрімінгах та сотні мільйонів переглядів на YouTube. Виконавець відомий своїм фірмовим звучанням та текстами про українське сьогодення.

Під час столичного виступу пролунають популярні композиції «Крузак» і «Файна», а також треки «Погані сусіди» та «Батьківщина». Організатори обіцяють живий звук та енергійну атмосферу.

Коли: 5 липня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Стендап шоу про стосунки на даху

Якщо ви любите з’ясовувати стосунки або просто хочете посміятися з того, як це роблять інші – вам сюди. Це імпровізація за участю залу, де обговорюватимуть реальні побутові драми та претензії пар. Коміки матимуть непросте завдання: усіляко захищатися, виправдовувати абсурдні факапи та викручуватися з делікатних ситуацій.

Коли: 4 липня, 19:30.

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

Шоу «Смішна сімка»

Ще один яскравий вечір гумору від проєкту «Бродячий Стендап» під назвою «Смішна сімка» об'єднає на одній сцені як досвідчених майстрів комедії, так і перспективних новачків. Головна фішка цього формату – експерименти та повна відвертість, адже глядачі зможуть почути абсолютно нові жарти, несподівані ідеї та побачити, як народжується свіжий матеріал. Окрім експериментів, коміки підготували й кілька перевірених історій, які вже встигли завоювати прихильність публіки під час попередніх виступів.

Стендап-вечір пройде у затишній і камерній атмосфері, де гості зможуть відчути себе безпосередніми учасниками дійства. Розважатимуть столичну публіку Богдан Богаченко, Богдан Боярин, Денис Гнатюк, Марк Ільчук, Вова Ліннік та Ден Че. Роль ведучого та модератора вечора візьме на себе Ігнат Михайлюк.

Коли: 4 липня, 16:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.