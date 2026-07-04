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У Києві на вихідних 4-5 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 4-5 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами
фото: glavcom.ua

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня, з 30 червня до 5 липня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 4 липня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 5 липня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бесарабський ринок» – Бесарабська площа, 2.

Нагадаємо, виробники продають білоголову капусту по 12–20 грн за кілограм. Це приблизно на 52% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Фермери пояснюють зростання цін скороченням пропозиції в перехідний період між сезонами. Збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізніх сортів ще не розпочався.

Теги: Київ продукти ярмарок

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