«Чи стирчать вуха Міндіча за «Файєр Поінт»? З'явилися нові деталі операції «Мідас»

Наталія Порощук
Наталія Порощук
«Чи стирчать вуха Міндіча за «Файєр Поінт»? З'явилися нові деталі операції «Мідас»
Міндіч та Умєров, за даними журналістів, нібито обговорювали потенційний продаж частки Fire Point інвесторам
Згідно з оприлюдненими матеріалами, у розмові начебто згадуються моделі далекобійних ударних дронів FP1, FP5 і FP7 компанії «Файєр Поінт»

На оприлюднених у ЗМІ плівках, зафіксованих НАБУ у межах розслідування справи «Мідас», фігурує розмова нібито бізнесмена Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим, який на той час очолював Міністерство оборони. У записах співрозмовники обговорюють питання буцімто пов’язані з діяльністю компанії «Файєр Поінт». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «УП».

Згідно з оприлюдненими матеріалами, у розмові нібито згадуються моделі далекобійних ударних дронів FP1, FP5 і FP7 компанії «Файєр Поінт». Журналісти зазначають, що, за даними низки розслідувань, одним із можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч, хоча сам він раніше це заперечував.

Також, як випливає із записів, сторони нібито обговорюють потенційний продаж 33% компанії інвесторам за 600 млн, із яких половина могла б спрямуватися на розвиток, а інша – як виплати акціонерам.

Окрім цього, на плівках зафіксовано епізоди, пов’язані з державними контрактами, зокрема, щодо постачання бронежилетів. Міндіч начебто інструктує чинного міністра оборони і вимагає вирішити його питання з поставкою бронежилетів, які не приймає держава.

Водночас, за даними журналістів, згадані контракти у підсумку не були виконані.

Нагадаємо, у ЗМІ оприлюднені нові записи, зафіксовані НАБУ у межах розслідування справи «Мідас». Йдеться про плівки, які були начебто зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. 

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.

До слова, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

«Чи стирчать вуха Міндіча за «Файєр Поінт»? З'явилися нові деталі операції «Мідас»
«Чи стирчать вуха Міндіча за «Файєр Поінт»? З'явилися нові деталі операції «Мідас»
