Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників»

«Чесно» наголошує: блогер системно поширює у своїх соцмережах російські наративи

Підсанкційного блогера Мирослава Олешка рух «Чесно» вніс до Реєстру зрадників за поширення фейків та проросійських наративів. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті руху «Чесно».

Так, нещодавно Мирослав Олешко поширив фейк про «катівні ТЦК та СБ» в Україні. Він використав відфотошоплений скриншот статті «Української правди» про катування українців у російських тюрмах. Блогер змінив у заголовку слово «Росія» на «Україна».

скриншот фейку: ІМІ

скриншот: оригінал матеріалу «Української правди»

«Чесно» наголошує: блогер системно поширює у своїх соцмережах російські наративи, за даними медіа, аналогічні меседжі поширює й пропагандист Анатолій Шарій.

Теми стосуються здебільшого мобілізації, критики влади та військових. Олешко в одному з відео зазначав: «Хто підтримує Зе-диктатора нестимуть відповідальність».

скриншот: YouTube Ігор Мосійчук

Нагадаємо, наприкінці 2023 року СБУ зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка. Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

У березні 2024 року Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спростував відео з нібито побиттям працівником ТЦК цивільного, яке 19 березня з'явилося в телеграм-каналі Мирослава Олешка.

У повідомленні зазначається, що 19 березня телеграм-канал «Новини правди: блог Олешко|Київ Україна» опублікував відео нібито з Полтави. На ньому видно, що чоловік у військовій формі бʼє цивільного, але з підписом про побиття працівником ТЦК. Ролик набрав понад 10 тис. переглядів.

Цього року Олешко, який раніше працював на п'ятого президента України Петра Порошенка, заявив, що його рахунок у Monobank було заблоковано. Наразі блогер перебуває за кордоном.

За словами блогера, банк не надав офіційного пояснення щодо блокування рахунку, але припустив, що це нібито пов'язано з його критикою президента Володимира Зеленського. У службі підтримки Monobank йому відповіли, що рішення ухвалено на підставі зібраної інформації, але конкретну причину не повідомили через політику банку.