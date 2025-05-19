Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників»
Ще наприкінці 2023 року СБУ зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка
фото з відкритих джерел

«Чесно» наголошує: блогер системно поширює у своїх соцмережах російські наративи

Підсанкційного блогера Мирослава Олешка рух «Чесно» вніс до Реєстру зрадників за поширення фейків та проросійських наративів. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті руху «Чесно».

Так, нещодавно Мирослав Олешко поширив фейк про «катівні ТЦК та СБ» в Україні. Він використав відфотошоплений скриншот статті «Української правди» про катування українців у російських тюрмах. Блогер змінив у заголовку слово «Росія» на «Україна».

Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників» фото 1
скриншот фейку: ІМІ
Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників» фото 2
скриншот: оригінал матеріалу «Української правди»

«Чесно» наголошує: блогер системно поширює у своїх соцмережах російські наративи, за даними медіа, аналогічні меседжі поширює й пропагандист Анатолій Шарій. 

Теми стосуються здебільшого мобілізації, критики влади та військових. Олешко в одному з відео зазначав: «Хто підтримує Зе-диктатора нестимуть відповідальність». 

Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників» фото 3
скриншот: YouTube Ігор Мосійчук

Нагадаємо, наприкінці 2023 року СБУ зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка. Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

У березні 2024 року Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спростував відео з нібито побиттям працівником ТЦК цивільного, яке 19 березня з'явилося в телеграм-каналі Мирослава Олешка.

У повідомленні зазначається, що 19 березня телеграм-канал «Новини правди: блог Олешко|Київ Україна» опублікував відео нібито з Полтави. На ньому видно, що чоловік у військовій формі бʼє цивільного, але з підписом про побиття працівником ТЦК. Ролик набрав понад 10 тис. переглядів.

Цього року Олешко, який раніше працював на п'ятого президента України Петра Порошенка, заявив, що його рахунок у Monobank було заблоковано. Наразі блогер перебуває за кордоном. 

За словами блогера, банк не надав офіційного пояснення щодо блокування рахунку, але припустив, що це нібито пов'язано з його критикою президента Володимира Зеленського. У службі підтримки Monobank йому відповіли, що рішення ухвалено на підставі зібраної інформації, але конкретну причину не повідомили через політику банку.

Читайте також:

Теги: пропаганда пропагандист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна втрачає можливість представити свою версію подій Другої світової, переконаний історик
Міфи Другої світової. Розмова з істориком про те, чому Захід рятував Росію в минулому, рятує і зараз
8 травня, 11:20
Організатори фесту Sunny Bunny оголосили переможців
У Києві завершився квір-кінофестиваль, який супроводжувала низка скандалів
26 квiтня, 21:28
Олімпійський чемпіон провів в окупованому Донецьку майстер-клас для юних спортсменів
Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
28 квiтня, 20:58
Прем'єра фільму про Родніну відбулася 6 березня
У РФ з тріском провалився фільм про одіозну російську депутатку і олімпійську чемпіонку
2 травня, 10:08
У пропагандистів з РФ можуть виникнути проблеми з потраплянням на Олімпіаду
МОК відмовив в акредитації на Олімпійські ігри російським пропагандистам
7 травня, 13:32
21-річна Кудерметова наразі посідає 57 місце в рейтингу WTA
Російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії проти України
10 травня, 17:59
На фото та відео з потягу видно, що на столі лежала звичайна серветка, але російська пропаганда продовжувала поширювати заяви про наркотики
Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном: реакція Парижа
12 травня, 08:40
Підставою для перевірки може бути поширення церквою або її представниками наративів, які виправдовують агресію РФ
Уряд перевірятиме церкви на наявність пропаганди «русского міра»
13 травня, 12:46
Губернієв вважає, що зараз перед Росією стоїть завдання мінімізувати ризики
«Деградує». Пропагандист Губернієв розповів про стан справ у російському спорті
Сьогодні, 15:30

Політика

Влада Румунії дозволила збивати дрони, які залітають на територію країни
Влада Румунії дозволила збивати дрони, які залітають на територію країни
Венс вкотре пригрозив виходом США із перемовин, якщо РФ не почне взаємодіяти
Венс вкотре пригрозив виходом США із перемовин, якщо РФ не почне взаємодіяти
Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки зірок під час передвиборчої кампанії
Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки зірок під час передвиборчої кампанії
Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників»
Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників»
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з віцепрезидентом США Венсом
Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з віцепрезидентом США Венсом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
87K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
50K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
36K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
33K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua