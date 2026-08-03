Залужний приїхав до Києва та зробив заяву про гарантії безпеки

Посол України у Великій Британії заявив, що ключовими гарантіями безпеки залишаються розвиток обороноздатності та створення ефективних безпекових союзів

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що нарада українських послів розпочалася з поїздки на Чернігівщину, після чого її робота продовжилася у Києві. Серед головних пріоритетів дипломатів він назвав роботу над встановленням миру та посиленням міжнародного лідерства України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Валерія Залужного.

За словами Залужного, цього року нарада українських послів стартувала з відвідування прифронтової Чернігівської області. Він зазначив, що цей регіон із перших годин повномасштабного вторгнення оборонявся від російських військ, пережив окупацію та нині залишається українським форпостом на кордоні з Росією і Білоруссю.

фото: Валерій Залужний/Facebook

«Цей регіон, який ми обороняли з перших годин повномасштабного вторгнення і який пережив важку окупацію, залишається українським північним форпостом на кордоні з Росією та Білоруссю. Вдячний за нагоду зустрітися з тими, хто охороняє і відновлює життя тут у ці непрості часи», – зазначив він.

Після поїздки учасники наради продовжили роботу в Києві. Залужний наголосив, що серед основних завдань української дипломатії нині залишаються встановлення справедливого миру та посилення ролі України на міжнародній арені.

Водночас він підкреслив, що ключовими гарантіями безпеки для України є не лише міжнародна підтримка, а й розвиток власного оборонного потенціалу.

«Вкотре повторюся – справжніми гарантіями безпеки для нашої країни є розбудова обороноздатності у реаліях високотехнологічної війни і нового світопорядку. А також – ефективні безпекові союзи», – заявив Залужний.

Нагадаємо, у Києві триває нарада керівників закордонних дипломатичних установ України, під час якої українські дипломати обговорюють ключові напрями зовнішньополітичної роботи, підтримку України на міжнародній арені та подальше зміцнення співпраці із союзниками.