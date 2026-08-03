Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Залужний приїхав до Києва та зробив заяву про гарантії безпеки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Залужний приїхав до Києва та зробив заяву про гарантії безпеки
Залужний назвав головні пріоритети українських послів
фото: Валерій Залужний/Facebook

Посол України у Великій Британії заявив, що ключовими гарантіями безпеки залишаються розвиток обороноздатності та створення ефективних безпекових союзів

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що нарада українських послів розпочалася з поїздки на Чернігівщину, після чого її робота продовжилася у Києві. Серед головних пріоритетів дипломатів він назвав роботу над встановленням миру та посиленням міжнародного лідерства України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Валерія Залужного.

За словами Залужного, цього року нарада українських послів стартувала з відвідування прифронтової Чернігівської області. Він зазначив, що цей регіон із перших годин повномасштабного вторгнення оборонявся від російських військ, пережив окупацію та нині залишається українським форпостом на кордоні з Росією і Білоруссю.

Залужний приїхав до Києва та зробив заяву про гарантії безпеки фото 1
фото: Валерій Залужний/Facebook

«Цей регіон, який ми обороняли з перших годин повномасштабного вторгнення і який пережив важку окупацію, залишається українським північним форпостом на кордоні з Росією та Білоруссю. Вдячний за нагоду зустрітися з тими, хто охороняє і відновлює життя тут у ці непрості часи», – зазначив він.

Після поїздки учасники наради продовжили роботу в Києві. Залужний наголосив, що серед основних завдань української дипломатії нині залишаються встановлення справедливого миру та посилення ролі України на міжнародній арені.

Водночас він підкреслив, що ключовими гарантіями безпеки для України є не лише міжнародна підтримка, а й розвиток власного оборонного потенціалу.

«Вкотре повторюся – справжніми гарантіями безпеки для нашої країни є розбудова обороноздатності у реаліях високотехнологічної війни і нового світопорядку. А також – ефективні безпекові союзи», – заявив Залужний.

Нагадаємо, у Києві триває нарада керівників закордонних дипломатичних установ України, під час якої українські дипломати обговорюють ключові напрями зовнішньополітичної роботи, підтримку України на міжнародній арені та подальше зміцнення співпраці із союзниками.

Читайте також:

Теги: дипломатія Україна Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Путіна про «сталінські подарунки» – привід не для обурення, а для масштабного історичного контрнаступу України
Як Україні на московський сморід відповідати
27 липня, 13:17
Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі
Історія з польськими МіГами, або Коли одна деталь міняє картину
7 липня, 18:33
Кремль намагається підставити українців: генерал розкрив тактику РФ у Польщі
Кремль намагається підставити українців: генерал розкрив тактику РФ у Польщі
9 липня, 14:01
Виробничі потужності планують перенести безпосередньо в Україну лише після завершення війни
Reuters розкрив деталі виробництва ракет Patriot для України
11 липня, 06:55
Зеленський зазначив, що зростання балістичної потужності РФ - лише питання часу
Росія працює над запуском балістичних ракет на відстань 5 тис км: Зеленський розповів деталі
14 липня, 15:08
Трамп розкрив, що почув від Путіна про завершення війни
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
15 липня, 15:29
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня, 00:00
Сибіга та глава МЗС Канади обговорили підтримку України й безпекову співпрацю
Вперше за 10 років Канада ламає традицію: чим особливий новопризначений посол в Україні
20 липня, 23:01
На Волині знайшли рештки 32 людей часів Другої світової війни
На Волині археологи знайшли масове поховання часів Другої світової війни
21 липня, 04:42

Суспільство

СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації
СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації
Залужний вперше оцінив нового головнокомандувача Збройних сил України
Залужний вперше оцінив нового головнокомандувача Збройних сил України
Залужний приїхав до Києва та зробив заяву про гарантії безпеки
Залужний приїхав до Києва та зробив заяву про гарантії безпеки
Буданов виступив перед слухачами Києво-Могилянської бізнес-школи
Буданов виступив перед слухачами Києво-Могилянської бізнес-школи
Суперечка через квитанції. Нові правила НБУ змусили Укрпошту звернутися до Офісу президента
Суперечка через квитанції. Нові правила НБУ змусили Укрпошту звернутися до Офісу президента
Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги
Названо області, де найбільше боржників за комунальні послуги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
84K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua