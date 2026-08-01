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Жінка після укусу кліща на відпочинку в Греції 42 дні була в комі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Вікторія зараз приймає від 15 до 18 таблеток на день через свої симптоми
фото: ВВС

Вікторія Стеллас втратила пам'ять і страждає від судом, а також змушена приймати 18 таблеток на день

Під час відпочинку на острові Сірос у 2019 році Вікторія Стеллас з острова Англсі на заході Уельсу відчула симптоми, схожі на грип. Після повернення додому у неї почалися нічні судоми. Вона звернулася до лікарні, але «ніхто не розумів, що з нею», тому їй зробили МРТ і гелікоптером доправили до Ліверпульського центру Волтона, де ввели в штучну кому на 42 дні. Як інформує «Главком», історію жінки розповідає BBC.

Після цього Вікторії діагностували кліщовий енцефаліт (TBE) – потенційно смертельно небезпечне запалення головного мозку.

«Це повністю змінило моє життя. Окрім роботи, я вже не так часто виходжу з дому», – сказала 51-річна жінка.

Вікторія вважає, що її вкусив кліщ, коли вона була в будинку свого зятя, оскільки в нього є кози, які можуть приваблювати кліщів.

Вона розповіла: «У мене постійно були судоми, і ніхто не знав, що зі мною. Це була незвичайна інфекція, і, здається, у них не було фахівців, які могли б її діагностувати».

«Загалом минуло близько шести місяців з моменту, коли я потрапила до лікарні, і до завершення подальшого лікування. Тепер я часто мовчу. Раніше я була дуже товариською», – ділиться жінка.

Вікторія розповіла, що лікувалася протягом шести місяців
Вікторія розповіла, що лікувалася протягом шести місяців
фото: ВВС

Вікторія розповіла, що через свої симптоми втратила роботу в пабі та посаду асистентки вчителя у школі для дітей з особливими освітніми потребами та інвалідністю.

Вона сказала: «Назвіть мені роботу, яка не потребує пам'яті. Усе, що ви робите в житті, потребує пам'яті: покупки, робота, подорожі».

«Коли я повернулася додому і спробувала повернутися до своєї роботи асистентки вчителя… я не могла згадати імена дітей з різних класів і працівників».

«Я впізнавала всіх, але не пам'ятала імен – і це досі залишається проблемою».

За даними британської Національної служби охорони здоровʼя (NHS), кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція, яка передається через укуси кліщів, поширених у Європі, Росії, а також у деяких районах Китаю та Японії.

NHS зазначає, що ризик заразитися енцефалітом у Великій Британії дуже низький, як і ризик серйозного захворювання після укусу.

Вікторія Стеллас каже, що через наслідки укусу втратила дві роботи й тепер шукає нову
Вікторія Стеллас каже, що через наслідки укусу втратила дві роботи й тепер шукає нову
фото: ВВС

Приблизно через тиждень після укусу можуть з'явитися такі симптоми, як втома, головний біль та ознаки інфекції, зокрема судоми, сплутаність свідомості або порушення мовлення, а також втрата рухливості частини тіла.

NHS рекомендує людям, які планують активний відпочинок у країнах, де ця інфекція поширена, зробити щеплення від енцефаліту щонайменше за місяць до поїздки.

Вікторія, яка народилася і виросла в Греції, а у п'ятирічному віці переїхала до Уельсу, щороку повертається туди на відпочинок, але не знала про існування вакцини.

Вона сподівається привернути увагу до цієї інфекції та закликає людей обов'язково робити щеплення перед поїздками до регіонів із підвищеним ризиком, а також під час перебування в лісистій місцевості чи поблизу тварин.

Раз на рік вона розповідає свою історію студентам Бангорського університету.

Вікторія зараз приймає від 15 до 18 таблеток щодня й змушена була розробити власні стратегії, щоб пам'ятати, як виконувати повсякденні завдання.

Її нічні судоми тепер «трапляються не так регулярно, як раніше», сказала вона, додавши: «Зараз я сплю з мамою».

«Мені пощастило мати сім'ю і друзів, які підтримували мене протягом усіх цих років», – каже жінка.

Служба громадського здоров'я Уельсу (PHW) повідомила: «Під час перебування в місцях, де можуть бути кліщі, людям варто носити одяг із довгими рукавами та довгі штани, наносити на відкриті ділянки шкіри засоби від комах, а за можливості залишатися на чітко позначених стежках».

«Після прогулянок на природі важливо перевіряти тіло, одяг і домашніх тварин на наявність кліщів та якомога швидше видаляти прикріплених кліщів за допомогою спеціального інструмента для видалення кліщів або пінцета з тонкими кінчиками».

«Швидке видалення кліща знижує ризик деяких інфекцій, які передаються кліщами».

Професор Ліверпульського університету Бенедикт Майкл, який спеціалізується на зоонозних інфекціях, сказав, що кількість випадків енцефаліту в світі зросла за останні 30 років.

Хоча випадки частіше трапляються в Європі та Східній Азії, він зазначив, що було б «надто широким узагальненням» виділяти конкретні осередки поширення.

Він додав, що такі випадки, як у Вікторії, «на щастя, трапляються відносно рідко».

«Загалом ідеться про те, що у 3% людей розвивається ускладнення у вигляді запалення мозку, а у 97% людей або не буде жодних симптомів, або вони матимуть відносно короткочасну, хоча й неприємну, важку грипоподібну фазу», – сказав він.

«Це серйозне захворювання, оскільки ми не маємо ефективних противірусних препаратів для його лікування, – додав він. – Тому коли у людини розвивається енцефаліт, як у випадку Вікторії, основне завдання медиків – підтримувати стан організму, запобігати судомам та іншим подібним ускладненням».

Бенедикт Майкл також наголосив, що цьому захворюванню можна запобігти за допомогою вакцинації, а тому важливо підвищувати обізнаність про неї.

BBC News Україна раніше повідомляла, що в Україні останніми роками зросла кількість випадків бореліозу або хвороби Лайма, які також поширюють кліщі.

Раніше повідомлялося, що вірус Ебола вже забрав життя понад 1 тис. людей у Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели складну операцію 12-річній пацієнтці. Хірурги видалили рідкісну пухлину, вагою в кілька кілограмів. Йдеться про пухлину – тимоліпому, яка є доброякісною, виявили в дівчинки ще в ранньому дитинстві. Проте з часом утворення виросло. Такі пухлини не мають вираженої симптоматики, тому медики спостерігали за станом дівчинки протягом років.

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Теги: відпочинок Україна щеплення жінка інфекція робота вірус Греція

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