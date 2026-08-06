Яке релігійне свято відзначається 7 серпня 2026: традиції та молитва

Свята 7 серпня в церковному календарі – Післясвято Преображення Господнього та день пам'яті преподобних Пимена Багатохворобливого і Дометія Перського

7 серпня православна церква України за новоюліанським календарем відзначає Післясвято Преображення Господнього та вшановує пам'ять преподобних Пимена Багатохворобливого і Пимена Пісника, а також преподобномученика Дометія Перського. У народі цей день прозвали Марини-Пимени.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 серпня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Післясвято Преображення Господнього

7 серпня триває післясвято одного з дванадесятих свят – Преображення Господнього, яке відзначали напередодні, 6 серпня. У цей період Церква продовжує богослужбово згадувати подію Преображення Ісуса Христа на горі Фавор, коли Спаситель явив апостолам Свою Божественну славу.

Згідно з богослужбовим уставом, від цього дня і до віддання свята на Літургії у будні після малого входу співають: «Прийдіть, поклонімось... спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі...»

Преподобномученик Дометій Перський

Преподобномученик Дометій жив у IV столітті. За церковним переданням, він походив із знатної перської язичницької родини та був родичем перського царя. Прагнучи знайти істинну віру, Дометій прийняв християнство, залишив світське життя та вступив до монастиря. Пізніше оселився в печері неподалік міста Кір, де вів життя відлюдника, присвячене молитві та посту.

Згодом до нього почали приходити люди за духовною порадою й молитвою. Церковне передання свідчить, що Господь дарував святому благодать зцілення.

Під час гонінь на християн за імператора Юліана Відступника Дометія намагалися змусити зректися віри. Після відмови його разом із двома учнями стратили, закидавши камінням печеру, в якій вони перебували.

Преподобний Пимен Багатохворобливий

Особливе місце серед святих цього дня займає преподобний Пимен Багатохворобливий – подвижник Києво-Печерської лаври, який жив у XI–XII ст.

З дитинства він тяжко хворів. Юнак просив батьків привезти його до Києво-Печерського монастиря, де прийняв чернецтво і багато років терпляче переносив недугу, не нарікаючи на Бога. Загалом, згідно з монастирськими літописами, він прожив у Києво-Печерській лаврі 20 років.

За три дні до смерті святий дивовижно зцілився, зміг попрощатися з братією та попросив поховати його у Ближніх печерах. До нього моляться про зцілення та надання сил під час хвороб.

Преподобний Пимен Пісник (ХІІІ–XIV ст.)

Відзначався суворим молитовним подвигом і постом – вживав їжу лише раз на тиждень, виконуючи спільну монастирську працю нарівні з іншими печерськими ченцями. Його мощі спочивають у Дальніх печерах.

Молитва дня

До святого Пимена традиційно моляться про зцілення від хвороб, зміцнення здоров'я та терпіння у випробуваннях.

О преподобний отче Пимене, угоднику Божий! Випроси у Господа для нас здоров'я душі й тіла, терпіння у випробуваннях, зміцнення у вірі та допомогу в усіх добрих справах. Нехай Господь, за твоїми молитвами, дарує нам мир, милість і спасіння. Амінь.

Молитва до преподобномученика Дометія:

Святий преподобномученику Дометію, вірний служителю Христовий! Моли Бога за нас, щоб Він укріпив нас у вірі, допоміг залишатися непохитними перед труднощами, дарував мир, здоров'я та Свою благодать. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі день отримав назву Марини-Пимени. З цього часу вважалося, що літо починає поступово поступатися місцем осені, а люди спостерігали за поведінкою птахів. Так, саме з 7 серпня зграї лелек починають збиратися для відльоту в теплі краї. За спостереженнями предків, якщо птахи готуються до відльоту рано – зима буде сніжною та холодною.

А ще господині цього дня випікали за традицією пироги з малиною. Ними пригощали родину, ділилися із сусідами та відносили як милостиню нужденним або до храмів. Існувало повір'я, що страви з малиною цього дня символізують добробут і родинне благополуччя.

Наші предки вірили:

дощ цього дня віщує прохолодну й дощову осінь;

ясна сонячна погода – до теплої осені;

густий ранковий туман обіцяє кілька теплих і ясних днів;

якщо лелеки збираються у зграї, осінь і зима можуть настати раніше.

Що не можна робити

Церква традиційно закликає уникати:

сварок, лайки та образ;

злості, заздрості й жадібності;

відмови в допомозі тим, хто її потребує.

Крім того, триває Успенський піст, тому віряни, які його дотримуються, утримуються від м'ясних, молочних продуктів та яєць.

У народних традиціях також не радили жорстоко поводитися з тваринами та птахами, а також приймати необдумані рішення. Також жінкам рекомендували утримуватися від важкої фізичної праці.