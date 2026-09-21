Росіянам не потрібні українські шахти на Донбасі. Експосол України в РФ зробив сенсаційний прогноз

Володимир Крижанівський вважає, що Путін марить бажанням захопити бодай одну з трьох лавр, що є в Україні

Росія прагне захопити Донбас не через розташовані там шахти та поклади корисних копалин. Однією з цілей Кремля може бути використання регіону як плацдарму для подальшого просування на Південь України. Таку думку висловив перший надзвичайний і повноважний посол України в Росії Володимир Крижанівський в інтерв'ю «Главкому».

За словами дипломата, Росія сама володіє значними запасами корисних копалин, тому українські шахти навряд чи є основною причиною прагнення Кремля встановити контроль над Донбасом.

«Росіянам не потрібні українські шахти на Донбасі. Свого часу я відвідував місто Кемерово у Росії. Боже, скільки там запасів корисних копалин! Тому Донбас для ворога – це подальший плацдарм для захоплення Півдня України, який раніше годував Європу», – зазначив Крижанівський.

Експосол також звернув увагу на релігійний чинник у прагненнях російського керівництва. На його думку, для російського диктатора Володимира Путіна особливе значення може мати встановлення контролю над однією з українських лавр.

«Крім того, для Путіна певну роль відіграє й церковна лінія. Це наче його фетиш. Він марить бажанням захопити бодай одну з трьох лавр, що є в Україні. Найближча від фронту – Святогірська. Києво-Печерська лавра для нього недосяжна, а Свято-Успенська Почаївська лавра дуже далеко, фактично Західна Україна», – заявив дипломат.

Як відомо, 2 вересня 2026 року диктатор Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Святогірська на Донеччині. Українська сторона цю заяву спростувала. Третій армійський корпус наголосив, що місто перебуває під контролем України.