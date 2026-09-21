Рінату Ахметову – 60: як війна змінила статки та статус найбагатшого українця

Рінат Ахметов народився 21 вересня 1966 року

Сьогодні, 21 вересня, власнику компанії «Систем Кепітал Менеджмент» і президенту футбольного клубу «Шахтар» Рінату Ахметову виповнюється 60 років, повідомляє «Главком».

Першою ювіляра привітала директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко. «25 років я працюю в його бізнесі. Це не була моя перша робота, але це був мій свідомий вибір. Прийняти пропозицію перейти в SCM було одним з найкращих рішень в моєму житті – бо я зростала (і зросла) разом з однією з найкращих компаній в Україні», – написала вона, вітаючи свого шефа.

Рінат Ахметов і Наталія Ємченко фото: Наталія Ємченко/Facebook

Біографія та розбудова бізнес-імперії

Рінат Ахметов народився 21 вересня 1966 року в Донецьку у сім'ї шахтаря, за національністю – волзький татарин. У 2001 році закінчив економічний факультет Донецького університету за спеціальністю «Маркетинг». З 15 жовтня 1996 року є президентом ФК «Шахтар».

У 1995 році ініціював створення Донецького міського банку («Донгорбанку») та очолив його. У 2000 році заснував компанію «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM), а з 7 квітня 2009 року є її єдиним акціонером. SCM володіє контрольними пакетами акцій понад 500 підприємств у гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, транспортній галузях, у банківському секторі, сільському господарстві та нерухомості. У 2013 році частка підприємств SCM у ВВП України становила 3,9%.

До основних активів Ахметова належать: Метінвест Холдинг, ДТЕК, «Укртелеком», Corum Group, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), ЕСТА Холдинг, UMG Investments, Портінвест, Лемтранс, Трансінвест, HarvEast Holding та ФК «Шахтар». Активи бізнесмена представлені не лише в Україні, а й у Європі та Північній Америці, а загальна чисельність співробітників становить близько 200 тисяч осіб.

Рінат Ахметов 30 років очолює ФК «Шахтар» фото: System Capital Management/Facebook

Президент футбольного клубу з юними фанатами «Шахтаря» фото: System Capital Management

Політична діяльність

Рінат Ахметов був народним депутатом України від Партії регіонів у Верховній Раді V (2006 рік) та VI скликань (2007 рік). Водночас він став рекордсменом з пропущених засідань парламенту: за 4,5 року роботи був присутній лише на одному сесійному засіданні з 530. У парламентських виборах 2012 року участі вже не брав.

Втрата статків під час війни

Головні активи бізнесмена розташовувалися на сході та півдні України. З початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували приблизно 70 його підприємств, через що Ахметов втратив дві третини свого статку.

Бізнесмен Ахметов у Маріуполі у лютому 2022 року фото: System Capital Management

Зокрема, було знищено основи металургійного бізнесу – комбінати «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча в Маріуполі. Інші підприємства, «Запоріжсталь» та «Каметсталь», суттєво скоротили виробництво. В енергетичному секторі ДТЕК втратила 70% зеленої та 90% теплової генерації.

За версією журналу Forbes, станом на березень 2026 року статки Ахметова оцінювалися в $7,8 млрд (у 2025 році – $7,9 млрд). У глобальному рейтингу найбагатших людей світу він посів 472-ге місце (проти 390-ї позиції у 2025 році), хоча й надалі очолює список найбагатших українців.

Вихід зі статусу олігарха

У середині 2023 року Bloomberg констатував, що через вторгнення РФ українські олігархи, включно з Ахметовим, втратили значну частку свого впливу.

Ключовим кроком у зміні статусу стала відмова від медіаактивів. У липні 2022 року «Медіа Група Україна» оголосила про передачу державі всіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій, ліцензій друкованих медіа та припинення роботи онлайн-медіа. Це рішення було зумовлене набранням чинності Закону про олігархів. Влітку 2022 року Міністерство юстиції України підтвердило, що Рінат Ахметов більше не відповідає критеріям «олігарха».