Станіслав Боклан сьогодні відзначає 65-річний ювілей

12 січня – день народження народного артиста України Станіслава Боклана. Йому виповнюється 65 років

Сьогодні, 12 січня свій 65-річний ювілей святкує народний артист України Станіслав Боклан. Він народився 1960 року у Брусилові на Житомирщині. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, курс народного артиста України Бориса Ставицького. Після інституту працював у Донецькому обласному російському драматичному театрі (м. Маріуполь).

Найяскравіші ролі актора того часу:

К. Маньє «Шукайте жінку» (Блез);

С. Мрожек «Танго» (Артур);

Ж. Соважон «Чао» (Венсан);

А. Чехов «Чайка» (Треплев).

З 1994 по 2020 рік грав на сцені Київського Молодого театру.

Станіслав Боклан за своєю фактурою, вродою, акторськими можливостями – актор на амплуа героя-коханця. За роки роботи в Молодому театрі виявив себе актором широкого діапазону з необмеженими творчими здібностями. Актор має принадні сценічні дані, своєрідну пластику, емоційність, вірне відчуття жанру. Вміння працювати самостійно, всебічно проаналізувати матеріал, переконливо розкрити психологію персонажа, знайти єдине виразне рішення ролі, узгодити його з загальним задумом вистави – дозволили йому посісти визначне місце серед провідних акторів Молодого театру.

Ролі, зіграні Бокланом у Молодому театрі відзначаються оригінальністю трактування, глибиною замислу, виразністю зовнішнього малюнку. Можна виділяти, і відзначати усі зіграні актором ролі – бо скрізь він дивовижний. Його поява на сцені – це свято, бурлеск.

За роль Графа у виставі «Хоровод любові» актор у 2002 році отримав «Київську пектораль» за найкраще виконання чоловічої ролі.

За роль Тесмана у виставі «Гедда Габлер» актор у 2004 році отримав премію на фестивалі «Слов'янські зустрічі» у Чернігові.

За роль Івана Кочерги в фільмі «Поводир» 2014 року – премія Золотий Дюк на Одеському міжнародному кінофестивалі.

За роль Івана Кочерги в фільмі «Поводир» – головний приз за найкращу чоловічу роль на «Universe Multicultural Film Festival» 2015 року.

Станіслав Боклан є дипломованим актором, тому чимало його ролей викликають захват у прихильників. Найпопулярнішими кінороботами відомого українця стали серіали «Папік», «Слуга народу», «Кріпосна» та «Коли ми вдома». Однак і фільми зі Станіславом Бокланом відзначаються не меншим успіхом. У переліку цих робіт:

«Пульс» – 2021 рік;

«Незламна» – 2015 рік;

«Межа» – 2017 рік;

«Поводир, або Квіти мають очі» – 2014 рік.

Зауважимо, що у грудні 2024 року Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки запросив на одну з головних ролей у прем’єрній виставі «Поромник» народного артиста України Станіслава Боклана.

Боклан не входить до трупи театру Лесі Українки і є запрошеною зіркою. Актор свого часу грав у столичному Молодому театрі, але коли до нього прийшла телесеріальна слава, він звільнився.

Повернення на театральну сцену Боклана підкріплене угодою з круглою сумою.

Згідно з документом, відомий актор заробить на п’єсі «Поромник» лише у поточному сезоні, який закінчиться у серпні 2025 року, 700 тис. грн ($17 тис.).

Гонорар актора поділений на дві частини: перша – 6,5 тис. грн за кожну репетицію у виставі; друга – 13 тис. за вихід у кожній виставі.