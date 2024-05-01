«Це – неправильно»: військовий розкритикував те, що після боїв на фронті роздає повістки

Люди не знімають, як вони спілкуються з військкомами, бо для них ТЦК – не військові

Є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений, а цивільні «навертають бурю» на них

Військовий 65 окремої механізованої бригади Іван Гоголь, який проходить службу в одному із ТЦК на Івано-Франківщині, вважає, що це неправильно, що бійці після боїв на фронті мають розносити повістки. Про це він розповів в інтерв’ю Суспільному.

«Я думаю, це – неправильно, що військовий, який відвоював, ходить на оповіщення, розносить повістки. Тому що є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. А цивільні, м'яко кажучи, «навертають бурю» на них. І тоді ми бачимо в TikTok ці всі відео. Але ж люди не знімають, як вони спілкуються. Бо для них ТЦК – це не військові», – зазначив військовий.

З березня 2022 року Гоголь воював на Запорізькому напрямку, але через погіршення зору і слуху внаслідок уламкового поранення його визнали обмежено придатним. У ТЦК військовий почав служити в березні 2024 року на посаді заступника командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення – він займається розпорядком дня військових та перевіряє роботу колег під час оповіщення.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.