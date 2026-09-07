День воєнної розвідки. Буданов привітав ГУР

Кирило Буданов під час виконання службових обов'язків у лавах Головного управління розвідки, 2023 рік

Сталевий дух і міцна спина: Буданов нагадав про ціну нашої свободи

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав співробітників Головного управління розвідки з професійним святом, побажав їм сталевого духу та надійного побратима поруч, а також закликав пам’ятати про розвідників, які віддали життя за Україну. Про це Буданов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я бажаю вам сталевого духу і міцної руки, надійного друга поряд, який прикриє спину. Завдання, які виконує ГУР – це найскладніші завдання з існуючих, і розвідник завжди має бути готовим їх виконати», – зазначив керівник Офісу президента.

Буданов нагадав, що Головне управління розвідки вже 34 роки стоїть на варті безпеки України. За його словами, за час повномасштабної війни ГУР стало однією з найсильніших опор української державності та свободи.

Окремо керівник Офісу президента згадав розвідників, які загинули, захищаючи Україну.

«Подвиги наших полеглих побратимів назавжди залишаться в нашій памʼяті й стануть прикладом для нових поколінь. Будьмо гідними їхнього чину!» – закликав Буданов.

Він також підкреслив, що кожен має пам’ятати про честь ГУР і не дозволяти ганьбити організацію.

«Зі святом вас, найсильніші люди найміцнішої країни! Ми єдині! Слава ГУР і слава Україні!» – підсумував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, Кирило Буданов очолював Головне управління розвідки Міноборони майже шість років – із серпня 2020-го до січня 2026 року. За цей час він брав участь у складних операціях разом із розвідниками на фронті, а 2 січня 2026 року очолив Офіс президента.